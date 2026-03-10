https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/abd-imha-edilen-iran-gemilerinin-sayisini-acikladi-1104140905.html

ABD, imha edilen İran gemilerinin sayısını açıkladı

10.03.2026

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik askeri operasyonların başlangıcından bu yana yaklaşık 50 İran savaş gemisinin imha edildiğini veya ciddi hasar gördüğünü açıkladı.Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonların ABD ordusu için “acil tehdit” oluşturduğu değerlendirilen hedeflere yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.CENTCOM, saldırıların İran’ın askeri ve güvenlik altyapısını zayıflatmayı amaçlayan geniş kapsamlı operasyonların bir parçası olduğunu belirtti.Operasyonlarda hangi hedefler vuruldu?ABD ordusunun açıklamasına göre operasyonlarda yalnızca deniz unsurları değil, İran’ın askeri komuta ve savunma altyapısı da hedef alındı.CENTCOM’un verdiği bilgilere göre saldırılarda şu hedefler vuruldu:ABD ordusu bu hedeflerin İran’ın bölgesel askeri operasyon kapasitesinin temel unsurları olduğunu belirtti.ABD: “Acil tehdit oluşturan hedefler öncelikli” dedi, silahsız gemileri vurduCENTCOM açıklamasında operasyonların istihbarat verilerine dayalı olarak seçilen hedeflere yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi.ABD askeri yetkilileri, özellikle ABD güçleri ve müttefikleri için acil tehdit oluşturduğu değerlendirilen askeri sistemlerin öncelikli olarak hedef alındığını vurguladı. Fakat İran'ın silahsız ve petrol yüklü gemilerinin hedef alınması ise bu açıklamanın tam tersinin olduğu yönünde.

