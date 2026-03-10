Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/abd-imha-edilen-iran-gemilerinin-sayisini-acikladi-1104140905.html
ABD, imha edilen İran gemilerinin sayısını açıkladı
ABD, imha edilen İran gemilerinin sayısını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik askeri operasyonların başlangıcından bu yana yaklaşık 50 İran savaş gemisinin imha edildiğini veya hasar... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T12:26+0300
2026-03-10T12:26+0300
dünya
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
i̇ran
abd
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102885/23/1028852336_0:0:3926:2208_1920x0_80_0_0_e3096724d3d6bde490f37ffcd113c6c6.jpg
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik askeri operasyonların başlangıcından bu yana yaklaşık 50 İran savaş gemisinin imha edildiğini veya ciddi hasar gördüğünü açıkladı.Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonların ABD ordusu için “acil tehdit” oluşturduğu değerlendirilen hedeflere yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.CENTCOM, saldırıların İran’ın askeri ve güvenlik altyapısını zayıflatmayı amaçlayan geniş kapsamlı operasyonların bir parçası olduğunu belirtti.Operasyonlarda hangi hedefler vuruldu?ABD ordusunun açıklamasına göre operasyonlarda yalnızca deniz unsurları değil, İran’ın askeri komuta ve savunma altyapısı da hedef alındı.CENTCOM’un verdiği bilgilere göre saldırılarda şu hedefler vuruldu:ABD ordusu bu hedeflerin İran’ın bölgesel askeri operasyon kapasitesinin temel unsurları olduğunu belirtti.ABD: “Acil tehdit oluşturan hedefler öncelikli” dedi, silahsız gemileri vurduCENTCOM açıklamasında operasyonların istihbarat verilerine dayalı olarak seçilen hedeflere yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi.ABD askeri yetkilileri, özellikle ABD güçleri ve müttefikleri için acil tehdit oluşturduğu değerlendirilen askeri sistemlerin öncelikli olarak hedef alındığını vurguladı. Fakat İran'ın silahsız ve petrol yüklü gemilerinin hedef alınması ise bu açıklamanın tam tersinin olduğu yönünde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/cinden-trumpa-iran-uyarisi-ic-islerine-mudahale-etmeme-ilkesini-unutmayin-1104140566.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102885/23/1028852336_0:0:2944:2208_1920x0_80_0_0_d32ed45201b7b7b8633db7d837ce9503.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran, abd, abd
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran, abd, abd

ABD, imha edilen İran gemilerinin sayısını açıkladı

12:26 10.03.2026
© AFP 2023 / STRİran askeri gemi
İran askeri gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
© AFP 2023 / STR
Abone ol
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik askeri operasyonların başlangıcından bu yana yaklaşık 50 İran savaş gemisinin imha edildiğini veya hasar gördüğünü duyurdu. Açıklamada operasyonların İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) altyapısı, füze sistemleri ve askeri tesisleri hedef aldığı belirtildi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik askeri operasyonların başlangıcından bu yana yaklaşık 50 İran savaş gemisinin imha edildiğini veya ciddi hasar gördüğünü açıkladı.
Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonların ABD ordusu için “acil tehdit” oluşturduğu değerlendirilen hedeflere yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.
CENTCOM, saldırıların İran’ın askeri ve güvenlik altyapısını zayıflatmayı amaçlayan geniş kapsamlı operasyonların bir parçası olduğunu belirtti.

Operasyonlarda hangi hedefler vuruldu?

ABD ordusunun açıklamasına göre operasyonlarda yalnızca deniz unsurları değil, İran’ın askeri komuta ve savunma altyapısı da hedef alındı.
CENTCOM’un verdiği bilgilere göre saldırılarda şu hedefler vuruldu:
Komuta merkezleri
İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) karargah binaları
İstihbarat tesisleri
Hava savunma sistemleri
Balistik füze rampaları
Füze ve insansız hava aracı üretim tesisleri
Askeri iletişim altyapısı
ABD ordusu bu hedeflerin İran’ın bölgesel askeri operasyon kapasitesinin temel unsurları olduğunu belirtti.

ABD: “Acil tehdit oluşturan hedefler öncelikli” dedi, silahsız gemileri vurdu

CENTCOM açıklamasında operasyonların istihbarat verilerine dayalı olarak seçilen hedeflere yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi.
ABD askeri yetkilileri, özellikle ABD güçleri ve müttefikleri için acil tehdit oluşturduğu değerlendirilen askeri sistemlerin öncelikli olarak hedef alındığını vurguladı. Fakat İran'ın silahsız ve petrol yüklü gemilerinin hedef alınması ise bu açıklamanın tam tersinin olduğu yönünde.

ABD Çin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
DÜNYA
Çin’den Trump’a İran uyarısı: İç işlerine müdahale etmeme ilkesini unutmayın
12:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала