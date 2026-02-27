https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/uyusturucu-sorusturmasi-sarkici-edis-hakkinda-karar-aciklandi-1103879958.html

Uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında karar açıklandı

Uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında karar açıklandı

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Edis Görgülü adli kontrolle serbest bırakıldı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-27T21:25+0300

2026-02-27T21:25+0300

2026-02-27T21:25+0300

türki̇ye

şarkıcı edis

edis görgülü

türkiye

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu kaçakçılığı

uyuşturucu ticareti

uyuşturucu çetesi

uyuşturucu kullanmaya özendirme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093815067_0:13:660:385_1920x0_80_0_0_e4258f7cae90090a780c8dfc1e71bcad.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışından dönerken İstanbul Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı.Adli Tıp işlemlerinin ardından ifadesi alınan Görgülü, imza atma tedbiriyle serbest bırakıldı.Soruşturma, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu kullanımı ve temini' ve 'fuhşa teşvik ve aracılık' suçları kapsamında devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/sarkici-edis-gozaltina-alindi-1103857274.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şarkıcı edis, edis görgülü, türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı