Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/uyusturucu-sorusturmasi-sarkici-edis-hakkinda-karar-aciklandi-1103879958.html
Uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında karar açıklandı
Uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında karar açıklandı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Edis Görgülü adli kontrolle serbest bırakıldı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T21:25+0300
2026-02-27T21:25+0300
türki̇ye
şarkıcı edis
edis görgülü
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093815067_0:13:660:385_1920x0_80_0_0_e4258f7cae90090a780c8dfc1e71bcad.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışından dönerken İstanbul Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı.Adli Tıp işlemlerinin ardından ifadesi alınan Görgülü, imza atma tedbiriyle serbest bırakıldı.Soruşturma, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu kullanımı ve temini' ve 'fuhşa teşvik ve aracılık' suçları kapsamında devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/sarkici-edis-gozaltina-alindi-1103857274.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093815067_98:0:631:400_1920x0_80_0_0_0a3ea3733a2ffd0563ac38f5b75c1c26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şarkıcı edis, edis görgülü, türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
şarkıcı edis, edis görgülü, türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı

Uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında karar açıklandı

21:25 27.02.2026
© Fotoğraf : Edis Görgülü XEdis Görgülü
Edis Görgülü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© Fotoğraf : Edis Görgülü X
Abone ol
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Edis Görgülü adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışından dönerken İstanbul Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı.
Adli Tıp işlemlerinin ardından ifadesi alınan Görgülü, imza atma tedbiriyle serbest bırakıldı.
Soruşturma, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu kullanımı ve temini' ve 'fuhşa teşvik ve aracılık' suçları kapsamında devam ediyor.
Edis Görgülü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
YAŞAM
Uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı: Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
11:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала