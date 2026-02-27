Uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında karar açıklandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/uyusturucu-sorusturmasi-sarkici-edis-hakkinda-karar-aciklandi-1103879958.html
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Edis Görgülü adli kontrolle serbest bırakıldı. 27.02.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışından dönerken İstanbul Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı.Adli Tıp işlemlerinin ardından ifadesi alınan Görgülü, imza atma tedbiriyle serbest bırakıldı.Soruşturma, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu kullanımı ve temini' ve 'fuhşa teşvik ve aracılık' suçları kapsamında devam ediyor.
