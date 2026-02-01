https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/e-devlet-kullanici-sayisi-aciklandi-en-cok-kullanilan-hizmetler-belli-oldu-1103182588.html
e-Devlet kullanıcı sayısı açıklandı: En çok kullanılan hizmetler belli oldu
e-Devlet kullanıcı sayısı açıklandı: En çok kullanılan hizmetler belli oldu
01.02.2026
e-Devlet kullanıcı sayısı açıklandı: En çok kullanılan hizmetler belli oldu
15:22 01.02.2026 (güncellendi: 15:23 01.02.2026)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının devlet hizmetlerine dijital ortamda erişimini sağlayan e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısı 68 milyon 193 bin 133'e ulaştı. En çok kullanılan hizmetler ise SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama, Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme işlemleri oldu.
Devlet hizmetlerine dijital ortamda erişimi sağlayan e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısında rekor kırıldı.
Başlangıçta 2010 yılında sadece 1 milyon 955 bin 675 olan kullanıcı sayısı, 2015 yılında 25 milyon 768 bin 832'ye çıkmıştı. 2025 yılı sonuna kadar ise bu sayı yaklaşık 2.6 kat artarak, 68 milyon 193 bin 133 kullanıcıya erişti.
Kullanıcıların sisteme kayıt oluşturma yöntemleri ise çeşitlendi. Kayıt olanların 33 milyon 994 bin 691'i sms şifresi, 30 milyon 928 bin 415'i yurt içi şifre zarfı, 2 milyon 500 bin 25'i internet bankacılığı, 556 bin 844'ü yurt dışı şifre zarfı, 185 bin 258'i e-İmza, 25 bin 980'i mobil imza ve 1883'ü Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla işlem gerçekleştirdi.
e-Devlet Kapısı’ndan faydalanan kullanıcılar arasında yaş grubu dağılımı da dikkat çekiyor. Dijital hizmeti en çok kullanan yaş grubu, 25-34 yaş arası 14 milyon 135 bin 508 kişiyle en yüksek oranı oluşturuyor. Diğer yaş grupları ise sırasıyla şöyle: 35-44 yaş aralığı 13 milyon 667 bin 926, 45-54 yaş grubu 12 milyon 352 bin 777, 15-24 yaş aralığı 9 milyon 939 bin 752, 55-64 yaş aralığı 9 milyon 178 bin 281 ve 65 yaş üstü 8 milyon 918 bin 889 kişi.
En çok kullanılan hizmetler arasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun SGK Tescil ve Hizmet Dökümü hizmeti yüzde 23 oranla birinci sırada yer aldı. Onu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (yüzde 11), Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme (yüzde 10) ve Türkiye Noterler Birliği’nin Adıma Tescilli Araç Sorgulama (yüzde 9) takip etti.