https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/denizlideki-deprem-sonrasi-jeoloji-muhendisinden-kritik-uyari-7-buyuklugunde-deprem-bekleniyor-1104143339.html

Denizli’deki deprem sonrası Jeoloji mühendisinden kritik uyarı: '7 büyüklüğünde deprem bekleniyor'

Denizli’deki deprem sonrası Jeoloji mühendisinden kritik uyarı: '7 büyüklüğünde deprem bekleniyor'

Sputnik Türkiye

Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Buldan’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin bölge için olağan... 10.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-10T13:16+0300

2026-03-10T13:16+0300

2026-03-10T13:16+0300

türki̇ye

deprem

denizli

alaşehir

buldan

pamukkale üniversitesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099749294_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_bccb2df04aa2bec1c64da2684ba4a51e.png

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kumsar, depremin yaşandığı alanın Denizli ile Gediz çöküntü alanının kesişim noktasında bulunduğunu belirterek, bölgede bu tür sarsıntıların zaman zaman görüldüğünü söyledi.Prof. Dr. Kumsar, "Burası hem Denizli hem de Gediz çöküntü alanının kesiştiği bir yerde, bu kesişme noktalarında zaman zaman bu tür depremleri yaşıyoruz. Dolayısıyla bu bölge için olağan bir deprem" dedi.Artçı depremler bir süre daha devam edecekProf. Dr. Halil Kumsar, depremin ardından çok sayıda artçı deprem yaşandığını belirterek, bu sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini ifade etti.Bölgedeki deprem aktivitesinin uzmanlar tarafından dikkatle izlendiğini kaydeden Kumsar, bölgede yaşayan vatandaşlara hasarlı veya zayıf binaları kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.Yumuşak zeminlerdeki yapılara dikkat çektiProf. Dr. Kumsar, özellikle yumuşak zeminlerdeki yapılar konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Depremin, Pamukkale Fay Zonunun yaklaşık kuzeybatı ucunda meydana geldiğini belirten Kumsar, aynı fay zonunun devamında Sarıgöl Havzası ve Alaşehir yönüne uzanan başka fayların da bulunduğunu söyledi.Kumsar, "Dünkü deprem Pamukkale Fay Zonu'nun yaklaşık kuzeybatı ucunda meydana geldi. Aynı fay zonunun devamında Sarıgöl Havzası'na, Alaşehir'e doğru giden diğer faylar da var. Biz buna Gediz Grabeni'nin uzantısı diyoruz" ifadelerini kullandı.'Bölgede beklenen maksimum deprem 6,8-7 büyüklüğünde'Açıklamasında bölgedeki sismik riskin büyüklüğüne de değinen Prof. Dr. Halil Kumsar, bölgede beklenen depremin maksimum 6,8 ile 7 büyüklüğü arasında olabileceğini söyledi.Kumsar, "Bölgede meydana gelmesini beklediğimiz deprem, bizim maksimum büyüklüğü 6,8-7 arasında bir deprem. Dolayısıyla bundan daha düşük olan deprem büyüklüklerini mutlaka daha sık aralıklarla yaşayacağız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/ibanini-kiraladi-dolandiriciliktan-8-yil-4-ay-hapis-cezasi-aldi-1104139401.html

türki̇ye

denizli

alaşehir

buldan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, denizli, alaşehir, buldan, pamukkale üniversitesi