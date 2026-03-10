https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/cinden-trumpa-iran-uyarisi-ic-islerine-mudahale-etmeme-ilkesini-unutmayin-1104140566.html

Çin’den Trump’a İran uyarısı: İç işlerine müdahale etmeme ilkesini unutmayın

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki liderlik değişimi hakkında yaptığı açıklamalara tepki göstererek devletlerin iç işlerine müdahale etmeme ilkesinin önemini vurguladı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, düzenlediği basın toplantısında, İran’daki dini liderlik sürecinin ülkenin anayasal mekanizmaları çerçevesinde yürütülen bir iç mesele olduğunu söyledi.Guo, “Yeni bir dini liderin seçimi İran’ın anayasasına dayanarak aldığı bir karardır ve iç işlerine karışmamak uluslararası ilişkilerin temel bir ilkesidir” ifadelerini kullandı.Trump’ın açıklaması tartışma yarattıABD Başkanı Donald Trump, daha önce CBS News’e verdiği bir röportajda, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamenei’nin yerine geçebilecek bir isim hakkında düşüncesi olduğunu söylemiş ancak ayrıntı vermemişti.Trump’ın açıklamaları, İran’daki liderlik sürecine ilişkin Washington’un olası müdahalesi veya siyasi etkisi tartışmalarını gündeme getirdi.İran’da yeni Yüksek Lider seçildiÖte yandan İran Uzmanlar Konseyi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ardından yeni liderin belirlendiğini açıkladı.Konsey, Mücteba Hamaney’in İran İslam Cumhuriyeti’nin yeni Yüksek Lideri olarak seçildiğini doğruladı.

