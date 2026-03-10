https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/bilirkisi-raporlarinda-yeni-donem-sure-kisalacak-yaptirim-artacak-1104136167.html
Bilirkişi raporlarında yeni dönem: Süre kısalacak, yaptırım artacak
Adalet Bakanlığı, yargı süreçlerini hızlandırmak ve bilirkişilik sistemine yönelik suistimal iddialarını azaltmak için yeni düzenleme hazırlığına başladı. Buna... 10.03.2026
Adalet Bakanlığı, bilirkişilik sisteminde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.Amaç, hem dava süreçlerini hızlandırmak hem de rüşvet, nüfuz ticareti ve "tanıdık bilirkişi" iddialarının önüne geçmek.Hangi dosyanın bilirkişiye gideceği netleşecekTürkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, konu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in geçtiğimiz günlerde TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle yaptığı görüşmede de gündeme geldi. AK Partili hukukçu kurmaylar, son dönemde hâkimlerin önlerine gelen çok sayıda dosyanın bilirkişiye gönderildiğini belirterek, bunun hem dava sürecini uzattığını hem de suistimale açık alan oluşturduğunu ifade etti.Teknik uzmanlık gerektirmeyen konulara doğrudan mütalaaYapılan değerlendirmelerde, teknik uzmanlık gerektirmeyen dosyalarda hâkimlerin doğrudan kendi mütalaalarını vermesi gerektiği, hangi dosya türlerinin bilirkişiye gönderileceğinin daha net belirleneceği kaydedildi.Süresinde vermeyene yaptırım artıyorAdalet Bakanlığı'nın faaliyet raporunda da bilirkişilikten kaynaklanan sorunların giderilmesi için düzenleme yapılacağı ve idari tedbirler alınacağı belirtildi.Bu kapsamda bilirkişilerin denetimi ve performansının ölçülmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen bir yönetmelik çıkarılması planlanıyor. Bilirkişilerin rapor hazırlama sürelerinin kısaltılması, raporunu zamanında vermeyen, görevini istismar eden ya da gerçeğe aykırı rapor yazan kişiler hakkında daha caydırıcı yaptırımlar uygulanması öngörülüyor.
