Bu gece akaryakıta zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları değişecek

Petrol fiyatlarının artması ile birlikte akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. İran’ın enerji tesislerini hedef alan misillemeleri sonrası küresel enerji ticareti için kritik güzergâh olan Hürmüz Boğazı’nda trafiğin durma noktasına gelmesi ve bölgedeki üretim ile ihracatın aksaması, fiyatları yukarı yönlü destekliyor.Akaryakıtta fiyat artışı devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta yeni bir zam daha bekleniyor.NTV'nin haberine göre, motorin fiyatına 1.14 lira, benzine ise 55 kuruş zam yapılması öngörülüyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul (Avrupa Yakası)Benzin: 59.34 TLMotorin: 63.53 TLLPG: 30.29 TLİstanbul (Anadolu Yakası)Benzin: 59.18 TLMotorin: 63.37 TLLPG: 28.69 TLAnkaraBenzin: 60.29 TLMotorin: 64.65 TLLPG: 30.17 TLİzmirBenzin: 60.58 TLMotorin: 64.93 TLLPG: 30.09 TLEşel mobil sistemi yürürlüğe girdiEşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sisteme göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışlarda ÖTV tutarları, artışın yüzde 75’i kadar indirilerek uygulanacak.

