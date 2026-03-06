https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/bu-gece-akaryakita-zam-geliyor-benzin-ve-motorin-fiyatlari-degisecek-1104053320.html
Bu gece akaryakıta zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları değişecek
Bu gece akaryakıta zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları değişecek
Bu gece akaryakıta zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları değişecek
12:24 06.03.2026 (güncellendi: 12:27 06.03.2026)
Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim nedeniyle akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 55 kuruş, motorine 1.14 lira zam bekleniyor.
Petrol fiyatlarının artması ile birlikte akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. İran’ın enerji tesislerini hedef alan misillemeleri sonrası küresel enerji ticareti için kritik güzergâh olan Hürmüz Boğazı’nda trafiğin durma noktasına gelmesi ve bölgedeki üretim ile ihracatın aksaması, fiyatları yukarı yönlü destekliyor.
Akaryakıtta fiyat artışı devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta yeni bir zam daha bekleniyor.
NTV'nin haberine göre, motorin fiyatına 1.14 lira, benzine ise 55 kuruş zam yapılması öngörülüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 59.34 TL
Motorin: 63.53 TL
LPG: 30.29 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 59.18 TL
Motorin: 63.37 TL
LPG: 28.69 TL
Benzin: 60.29 TL
Motorin: 64.65 TL
LPG: 30.17 TL
Benzin: 60.58 TL
Motorin: 64.93 TL
LPG: 30.09 TL
Eşel mobil sistemi yürürlüğe girdi
Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sisteme göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışlarda ÖTV tutarları, artışın yüzde 75’i kadar indirilerek uygulanacak.