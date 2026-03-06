Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Bu gece akaryakıta zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları değişecek
Bu gece akaryakıta zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları değişecek
Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim nedeniyle akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 55...
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
hürmüz boğazı
Petrol fiyatlarının artması ile birlikte akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. İran’ın enerji tesislerini hedef alan misillemeleri sonrası küresel enerji ticareti için kritik güzergâh olan Hürmüz Boğazı’nda trafiğin durma noktasına gelmesi ve bölgedeki üretim ile ihracatın aksaması, fiyatları yukarı yönlü destekliyor.Akaryakıtta fiyat artışı devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta yeni bir zam daha bekleniyor.NTV'nin haberine göre, motorin fiyatına 1.14 lira, benzine ise 55 kuruş zam yapılması öngörülüyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul (Avrupa Yakası)Benzin: 59.34 TLMotorin: 63.53 TLLPG: 30.29 TLİstanbul (Anadolu Yakası)Benzin: 59.18 TLMotorin: 63.37 TLLPG: 28.69 TLAnkaraBenzin: 60.29 TLMotorin: 64.65 TLLPG: 30.17 TLİzmirBenzin: 60.58 TLMotorin: 64.93 TLLPG: 30.09 TLEşel mobil sistemi yürürlüğe girdiEşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sisteme göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışlarda ÖTV tutarları, artışın yüzde 75’i kadar indirilerek uygulanacak.
hürmüz boğazı
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, hürmüz boğazı
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, hürmüz boğazı

Bu gece akaryakıta zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları değişecek

12:24 06.03.2026 (güncellendi: 12:27 06.03.2026)
Abone ol
Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim nedeniyle akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 55 kuruş, motorine 1.14 lira zam bekleniyor.
Petrol fiyatlarının artması ile birlikte akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. İran’ın enerji tesislerini hedef alan misillemeleri sonrası küresel enerji ticareti için kritik güzergâh olan Hürmüz Boğazı’nda trafiğin durma noktasına gelmesi ve bölgedeki üretim ile ihracatın aksaması, fiyatları yukarı yönlü destekliyor.
Akaryakıtta fiyat artışı devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta yeni bir zam daha bekleniyor.
NTV'nin haberine göre, motorin fiyatına 1.14 lira, benzine ise 55 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 59.34 TL
Motorin: 63.53 TL
LPG: 30.29 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 59.18 TL
Motorin: 63.37 TL
LPG: 28.69 TL
Ankara
Benzin: 60.29 TL
Motorin: 64.65 TL
LPG: 30.17 TL
İzmir
Benzin: 60.58 TL
Motorin: 64.93 TL
LPG: 30.09 TL

Eşel mobil sistemi yürürlüğe girdi

Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sisteme göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışlarda ÖTV tutarları, artışın yüzde 75’i kadar indirilerek uygulanacak.
