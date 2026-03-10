https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/arakciden-mucteba-hamaney-aciklamasi-henuz-oldukca-erken-1104132489.html
Arakçi'den Mücteba Hamaney açıklaması: 'Henüz oldukça erken'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mücteba Hamaney'in ABD ile müzakereler hakkında konuşması için henüz erken olduğunu ifade etti. Ayrıca Arakçi, petrol taşımacılığındaki aksamanın sorumlusunun İran değil ABD ve İsrail’in saldırıları olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yeni müzakere ihtimali ve İran’daki liderlik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şubat ayında Tahran ile Washington yetkilileri arasında yürütülen temasları hatırlatan Arakçi, o görüşmelerde Amerikan tarafının saldırı niyeti olmadığını söylediğini, ancak buna rağmen ABD’nin İran’ı hedef aldığını belirtti.
'Mücteba Hamaney'in müzakere değerlendirmesi için henüz erken'
Erakçi, İran’da yeni lider olarak seçilen Mücteba Hamaney’in ABD ile müzakereler hakkında henüz bir değerlendirme yapmamasıyla ilgili soruya ise “Henüz oldukça erken.” yanıtını verdi.
Yeni liderin göreve başlamasının 'hem süreklilik hem de bir tür istikrar mesajı verdiğini' ifade eden Arakçi, “Hepimiz onun konuşmalarını ve yorumlarını bekliyoruz, bunlar daha sonra gelecek.” dedi.
'ABD ile müzakere meselesi masada değil'
ABD ile görüşme konusunun artık İran’ın gündeminde yer almayabileceğini düşündüğünü dile getiren Arakçi, şu ifadeleri kullandı:
“Ancak Amerikalılarla görüşme veya Amerikalılarla tekrar müzakere etme meselesinin masada olacağını sanmıyorum, çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var.”
Petrol taşımacılığı tartışması
Bölgede İran’ın petrol üretimini yavaşlatarak ya da durdurarak ABD ve İsrail’i baskı altına alabileceği yönündeki değerlendirmeler de Arakçi’ye soruldu.
Arakçi bu iddialara karşılık, şöyle yanıt verdi
“Bu bizim hatamız değil. Bu bizim planımız değil. Petrol taşımacılığı bizim yüzümüzden değil, İsraillilerin ve Amerikalıların bize karşı yaptığı saldırılar ve saldırganlık yüzünden yavaşladı veya durdu. Bütün bölgeyi güvensiz hale getirdiler.”
Petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçmekten çekindiğini söyleyen Arakçi, “Boğazı kapatmadık. Onların boğazdan geçmelerini engellemiyoruz” ifadelerini kullandı.
'İran sadece kendini savunuyor'
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “tam anlamıyla yasa dışı bir saldırganlık eylemi” olarak nitelendiren Erakçi, İran’ın buna karşılık yalnızca kendini savunduğunu söyledi:
Bölgedeki herkese, 'ABD bize saldırırsa, Amerikan topraklarına ulaşamayacağımız için bölgedeki üslerine, tesislerine, kurulumlarına, varlıklarına saldırmak zorunda kalacağımızı ve bunun sonucunda savaşın tüm bölgeye yayılacağını' zaten söyledik. Bu, ABD'nin bize karşı saldırganlığının bir sonucudur. Bundan biz sorumlu değiliz.