https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/arakciden-mucteba-hamaney-aciklamasi-henuz-oldukca-erken-1104132489.html

Arakçi'den Mücteba Hamaney açıklaması: 'Henüz oldukça erken'

Arakçi'den Mücteba Hamaney açıklaması: 'Henüz oldukça erken'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mücteba Hamaney'in ABD ile müzakereler hakkında konuşması için henüz erken olduğunu ifade etti. Ayrıca Arakçi, petrol... 10.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-10T05:21+0300

2026-03-10T05:21+0300

2026-03-10T05:21+0300

dünya

i̇ran

abbas arakçi

mücteba hamaney

abd

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_7b5eca26fa25eb6cda8cf580ef9697dc.jpg

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yeni müzakere ihtimali ve İran’daki liderlik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Şubat ayında Tahran ile Washington yetkilileri arasında yürütülen temasları hatırlatan Arakçi, o görüşmelerde Amerikan tarafının saldırı niyeti olmadığını söylediğini, ancak buna rağmen ABD’nin İran’ı hedef aldığını belirtti.'Mücteba Hamaney'in müzakere değerlendirmesi için henüz erken'Erakçi, İran’da yeni lider olarak seçilen Mücteba Hamaney’in ABD ile müzakereler hakkında henüz bir değerlendirme yapmamasıyla ilgili soruya ise “Henüz oldukça erken.” yanıtını verdi.Yeni liderin göreve başlamasının 'hem süreklilik hem de bir tür istikrar mesajı verdiğini' ifade eden Arakçi, “Hepimiz onun konuşmalarını ve yorumlarını bekliyoruz, bunlar daha sonra gelecek.” dedi.'ABD ile müzakere meselesi masada değil'ABD ile görüşme konusunun artık İran’ın gündeminde yer almayabileceğini düşündüğünü dile getiren Arakçi, şu ifadeleri kullandı:Petrol taşımacılığı tartışmasıBölgede İran’ın petrol üretimini yavaşlatarak ya da durdurarak ABD ve İsrail’i baskı altına alabileceği yönündeki değerlendirmeler de Arakçi’ye soruldu.Arakçi bu iddialara karşılık, şöyle yanıt verdiPetrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçmekten çekindiğini söyleyen Arakçi, “Boğazı kapatmadık. Onların boğazdan geçmelerini engellemiyoruz” ifadelerini kullandı.'İran sadece kendini savunuyor'ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “tam anlamıyla yasa dışı bir saldırganlık eylemi” olarak nitelendiren Erakçi, İran’ın buna karşılık yalnızca kendini savunduğunu söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/trump-hurmuz-bogazi-kapanirsa-20-kat-daha-sert-vururuz-abdnin-cin-basta-olmak-uzere-ulkelere-1104132386.html

i̇ran

abd

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, abbas arakçi, mücteba hamaney, abd, i̇srail