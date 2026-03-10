Türkiye
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili İrfan Fidan oldu
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili İrfan Fidan oldu
10.03.2026
2026-03-10T11:24+0300
2026-03-10T13:01+0300
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin 23 Mart’ta sona erecek olması nedeniyle mahkemede başkanvekilliği seçimi yapıldı. Seçimler sonucu yeni başkanvekili İrfan Fidan oldu.Eski İstanbul Başsavcısıydıİrfan Fidan, 15 Temmuz 1974'te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Fidan, 1997 yılında Ankara adli yargı hâkim adayı olarak kamu görevine başladı. Sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı.2012 yılında TMK 10. madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı olarak atandıktan sonra 16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet başsavcı vekilliği, bu tarihten 27 Kasım 2020 tarihine kadar İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı görevlerini yürüttü. 27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyesi olan Fidan, 23 Ocak 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi ve 25 Ocak 2021 tarihinde göreve başladı.
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili İrfan Fidan oldu

11:24 10.03.2026 (güncellendi: 13:01 10.03.2026)
AYM Başkanvekili seçimleri sonuçlandı. Yeni başkanvekili İrfan Fidan seçildi.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin 23 Mart’ta sona erecek olması nedeniyle mahkemede başkanvekilliği seçimi yapıldı. Seçimler sonucu yeni başkanvekili İrfan Fidan oldu.

Eski İstanbul Başsavcısıydı

İrfan Fidan, 15 Temmuz 1974'te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Fidan, 1997 yılında Ankara adli yargı hâkim adayı olarak kamu görevine başladı. Sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı.
2012 yılında TMK 10. madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı olarak atandıktan sonra 16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet başsavcı vekilliği, bu tarihten 27 Kasım 2020 tarihine kadar İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı görevlerini yürüttü. 27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyesi olan Fidan, 23 Ocak 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi ve 25 Ocak 2021 tarihinde göreve başladı.
