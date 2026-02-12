https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/milyonlarca-emeklinin-gozu-aymye-cevrildi-emekli-maaslari-incelenecek-1103452728.html

Milyonlarca emeklinin gözü AYM'ye çevrildi: Emekli maaşları incelenecek

Milyonlarca emeklinin gözü AYM'ye çevrildi: Emekli maaşları incelenecek

12.02.2026

AYM, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en düşük emekli maaşının 20 bin TL olarak yasalaşmasının ardından yaptığı iptal başvurusuna ilişkin ilk incelemesini...

Anayasa Mahkemesi (AYM), en düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesini içeren düzenlemeye karşı CHP tarafından yapılan iptal ve yürürlüğün durdurulması başvurusunu gündemine aldı. Dosyada eksiklik bulunmadığına hükmederek başvurunun esastan incelenmesine karar verdi.Başvuru ilerleyen bir tarihte ele alınacakAYM Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısındaki değerlendirmede, ilk incelemede başvurunun şekil şartlarını taşıdığı tespit edilirken, iptal talebinin esastan görüşülmesi için ilerleyen bir tarihte ele alınmasına hükmedildi. Böylece düzenlemenin Anayasa’ya uygunluğu konusunda nihai karar daha sonra verilecek.Ne olmuştu?CHP, 23 Ocak 2026 tarihli ve 7573 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesinin iptali ile yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM’ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi’nin esasa ilişkin değerlendirmesi sonucunda düzenlemenin iptal edilip edilmeyeceği netleşecek.

