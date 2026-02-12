Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/milyonlarca-emeklinin-gozu-aymye-cevrildi-emekli-maaslari-incelenecek-1103452728.html
Milyonlarca emeklinin gözü AYM'ye çevrildi: Emekli maaşları incelenecek
Milyonlarca emeklinin gözü AYM'ye çevrildi: Emekli maaşları incelenecek
Sputnik Türkiye
AYM, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en düşük emekli maaşının 20 bin TL olarak yasalaşmasının ardından yaptığı iptal başvurusuna ilişkin ilk incelemesini... 12.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-12T14:19+0300
2026-02-12T14:19+0300
ekonomi̇
anayasa mahkemesi (aym)
cumhuriyet halk partisi (chp)
anayasa
en düşük emekli maaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079132777_3:0:3543:1991_1920x0_80_0_0_a22b4ddbc6c0a61afb7125af3de7be14.jpg
Anayasa Mahkemesi (AYM), en düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesini içeren düzenlemeye karşı CHP tarafından yapılan iptal ve yürürlüğün durdurulması başvurusunu gündemine aldı. Dosyada eksiklik bulunmadığına hükmederek başvurunun esastan incelenmesine karar verdi.Başvuru ilerleyen bir tarihte ele alınacakAYM Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısındaki değerlendirmede, ilk incelemede başvurunun şekil şartlarını taşıdığı tespit edilirken, iptal talebinin esastan görüşülmesi için ilerleyen bir tarihte ele alınmasına hükmedildi. Böylece düzenlemenin Anayasa’ya uygunluğu konusunda nihai karar daha sonra verilecek.Ne olmuştu?CHP, 23 Ocak 2026 tarihli ve 7573 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesinin iptali ile yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM’ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi’nin esasa ilişkin değerlendirmesi sonucunda düzenlemenin iptal edilip edilmeyeceği netleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/en-dusuk-emekli-ayligi-20-bin-tl-oldu-1103107527.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079132777_888:0:3543:1991_1920x0_80_0_0_b4177ba73313e622e5137431a0d50c78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anayasa mahkemesi (aym), cumhuriyet halk partisi (chp), anayasa, en düşük emekli maaşı
anayasa mahkemesi (aym), cumhuriyet halk partisi (chp), anayasa, en düşük emekli maaşı

Milyonlarca emeklinin gözü AYM'ye çevrildi: Emekli maaşları incelenecek

14:19 12.02.2026
© AA / Mustafa Çiftçiaym
aym - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
© AA / Mustafa Çiftçi
Abone ol
AYM, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en düşük emekli maaşının 20 bin TL olarak yasalaşmasının ardından yaptığı iptal başvurusuna ilişkin ilk incelemesini tamamladı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), en düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesini içeren düzenlemeye karşı CHP tarafından yapılan iptal ve yürürlüğün durdurulması başvurusunu gündemine aldı. Dosyada eksiklik bulunmadığına hükmederek başvurunun esastan incelenmesine karar verdi.

Başvuru ilerleyen bir tarihte ele alınacak

AYM Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısındaki değerlendirmede, ilk incelemede başvurunun şekil şartlarını taşıdığı tespit edilirken, iptal talebinin esastan görüşülmesi için ilerleyen bir tarihte ele alınmasına hükmedildi. Böylece düzenlemenin Anayasa’ya uygunluğu konusunda nihai karar daha sonra verilecek.

Ne olmuştu?

CHP, 23 Ocak 2026 tarihli ve 7573 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesinin iptali ile yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM’ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi’nin esasa ilişkin değerlendirmesi sonucunda düzenlemenin iptal edilip edilmeyeceği netleşecek.
Ek zam emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
EKONOMİ
En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu
29 Ocak, 00:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала