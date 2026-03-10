https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/abden-turkiyeye-vize-serbestisi-mesaji-stratejik-ortaklik-adaylik-surecinin-onune-gecti-1104141177.html
AB’den Türkiye’ye vize serbestisi mesajı: 'Stratejik ortaklık adaylık sürecinin önüne geçti'
AB’den Türkiye’ye vize serbestisi mesajı: 'Stratejik ortaklık adaylık sürecinin önüne geçti'
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Schengen vize serbestisinin önündeki son adımların Türkiye’nin elinde olduğunu söyledi. Amor, 72... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T12:30+0300
2026-03-10T12:30+0300
2026-03-10T12:30+0300
türki̇ye
nacho sanchez amor
türkiye
haberler
ab
avrupa birliği
schengen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/07/1063141524_7:0:1387:776_1920x0_80_0_0_43e7fee66c747669225f310023ad2bf0.png
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler ve Schengen vize serbestisi süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Brüksel’de bir grup Türk gazeteciyle bir araya gelen Amor, vize serbestisinin sağlanmasının büyük ölçüde Türk yetkililerin atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti.Amor’a göre Türkiye’nin vize serbestisi için yerine getirmesi gereken 72 kriterden yalnızca 6’sı kaldı.'Sorun yeşil pasaportla çözülmeye çalışılıyor'Nacho Sanchez Amor, Türk yetkililerin vize serbestisi konusuna yeterince yoğunlaşmadığını öne sürerek şu değerlendirmeyi yaptı:“Vize serbestisi için gerekli 72 kriterden yalnızca 6 tanesi kaldı. Ancak üst düzey yetkililer bu konuya pek ilgi göstermiyor; sorunu yeşil ve hizmet pasaportuyla çözmeyi tercih ediyorlar.”Amor’un açıklaması, son dönemde yeşil pasaport kapsamının genişletilmesine yönelik tartışmaların Avrupa tarafında da yakından izlendiğini ortaya koydu.'Stratejik ortaklık adaylık sürecinin önüne geçti'AB yetkilisi ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinde adaylık sürecinin ikinci plana itildiğini ifade etti.Amor, Türkiye’nin AB ile giderek daha fazla “stratejik ortak” olarak konumlandırıldığını belirterek, “AB ile ne kadar çok ortak olarak görünürseniz, o kadar az aday ülke olarak değerlendirilirsiniz” dedi.Bu durumun Türkiye’nin AB üyelik sürecinin fiilen durduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdiği yorumları yapılıyor.Türkiye-AB ilişkilerinde yeni başlıklarNacho Sanchez Amor, Türkiye’nin katılım sürecinin durması nedeniyle AB ile ilişkilerin farklı alanlarda yeniden şekillendiğini söyledi.AB ile Türkiye arasındaki iş birliğinin özellikle şu alanlarda yoğunlaştığını belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/eczane-eczane-dolasmaya-artik-son-ilacim-nerede-sistemi-devreye-alindi--1104139674.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/07/1063141524_179:0:1214:776_1920x0_80_0_0_3508a7315af7098a95a4c34f5a644ca0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nacho sanchez amor, türkiye, haberler, ab, avrupa birliği, schengen
nacho sanchez amor, türkiye, haberler, ab, avrupa birliği, schengen
AB’den Türkiye’ye vize serbestisi mesajı: 'Stratejik ortaklık adaylık sürecinin önüne geçti'
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Schengen vize serbestisinin önündeki son adımların Türkiye’nin elinde olduğunu söyledi. Amor, 72 kriterden yalnızca 6’sının kaldığını belirterek Türk yetkililerin bu konuya yeterince odaklanmadığını, bunun yerine yeşil pasaport kapsamını genişletme yoluna gidildiğini ifade etti.
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler ve Schengen vize serbestisi süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Brüksel’de bir grup Türk gazeteciyle bir araya gelen Amor, vize serbestisinin sağlanmasının büyük ölçüde Türk yetkililerin atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti.
Amor’a göre Türkiye’nin vize serbestisi için yerine getirmesi gereken 72 kriterden yalnızca 6’sı kaldı.
'Sorun yeşil pasaportla çözülmeye çalışılıyor'
Nacho Sanchez Amor, Türk yetkililerin vize serbestisi konusuna yeterince yoğunlaşmadığını öne sürerek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Vize serbestisi için gerekli 72 kriterden yalnızca 6 tanesi kaldı. Ancak üst düzey yetkililer bu konuya pek ilgi göstermiyor; sorunu yeşil ve hizmet pasaportuyla çözmeyi tercih ediyorlar.”
Amor’un açıklaması, son dönemde yeşil pasaport kapsamının genişletilmesine yönelik tartışmaların Avrupa tarafında da yakından izlendiğini ortaya koydu.
'Stratejik ortaklık adaylık sürecinin önüne geçti'
AB yetkilisi ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinde adaylık sürecinin ikinci plana itildiğini ifade etti.
Amor, Türkiye’nin AB ile giderek daha fazla “stratejik ortak” olarak konumlandırıldığını belirterek, “AB ile ne kadar çok ortak olarak görünürseniz, o kadar az aday ülke olarak değerlendirilirsiniz” dedi.
Bu durumun Türkiye’nin AB üyelik sürecinin fiilen durduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdiği yorumları yapılıyor.
Türkiye-AB ilişkilerinde yeni başlıklar
Nacho Sanchez Amor, Türkiye’nin katılım sürecinin durması nedeniyle AB ile ilişkilerin farklı alanlarda yeniden şekillendiğini söyledi.
AB ile Türkiye arasındaki iş birliğinin özellikle şu alanlarda yoğunlaştığını belirtti:
Doğalgaz ve enerji güvenliği Bölgesel jeopolitik iş birliği