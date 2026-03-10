https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/abdde-iran-tartismasi-secmenlerin-yuzde-74u-kara-operasyonuna-karsi-1104142453.html

ABD’de İran tartışması: Seçmenlerin yüzde 74’ü kara operasyonuna karşı

ABD’de İran tartışması: Seçmenlerin yüzde 74’ü kara operasyonuna karşı

ABD'de yapılan bir anket, seçmenlerin büyük bölümünün İran'a kara birlikleri gönderilmesine karşı olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların çoğu ayrıca Trump... 10.03.2026

Batı basınına göre, ABD'de yapılan bir ankette, seçmenlerin yüzde 74'ünün İran'a kara birlikleri gönderilmesine karşı olduğu belirlendi.ABD'deki Quinnipiac Üniversitesi, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında yaptığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı.Ankete göre, ABD'li seçmenlerin yüzde 74'ü İran'a karşı kara birlikleri gönderilmesine karşı çıkıyor.Katılımcıların yüzde 62'si İran'a saldırıların gerekçesinin net şekilde sunulmadığını düşünüyor, ayrıca yüzde 59'u ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre onayı alması gerektiğini belirtiyor.Yüzde 44: ABD İsrail'e aşırı destek veriyorSeçmenlerin yüzde 57'si Trump'ın görevini yürütme şeklini onaylamazken, İran politikasını eleştiren kesimin oranı da yüzde 57'yi buldu. Dış politika ve ekonomi yönetimi de seçmenlerce olumsuz değerlendirildi.ABD'lilerin yüzde 32'si saldırıların birkaç ay, yüzde 13'ü yaklaşık 1 yıl, yüzde 26'sı da 1 yıldan uzun sürebileceğini düşünüyor. Ayrıca, seçmenlerin yüzde 74'ü çatışmaların enerji fiyatlarını artıracağı konusunda kaygılı.ABD-İsrail ilişkisi konusunda ise katılımcıların yüzde 44'ü ABD'nin İsrail'e aşırı destek verdiği görüşünde.Öte yandan katılımcıların yüzde 47'si ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görevini yürütme şeklini onaylamazken, yüzde 52'si de ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in performansını beğenmiyor.

