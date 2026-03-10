https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/abdde-iran-tartismasi-secmenlerin-yuzde-74u-kara-operasyonuna-karsi-1104142453.html
ABD’de İran tartışması: Seçmenlerin yüzde 74’ü kara operasyonuna karşı
ABD’de İran tartışması: Seçmenlerin yüzde 74’ü kara operasyonuna karşı
Sputnik Türkiye
ABD’de yapılan bir anket, seçmenlerin büyük bölümünün İran’a kara birlikleri gönderilmesine karşı olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların çoğu ayrıca Trump... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T13:17+0300
2026-03-10T13:17+0300
2026-03-10T13:17+0300
dünya
abd
marco rubio
i̇ran
pete hegseth
donald trump
seçmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104142279_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_86ced9855aa4952164055078ad460267.jpg
Batı basınına göre, ABD'de yapılan bir ankette, seçmenlerin yüzde 74'ünün İran'a kara birlikleri gönderilmesine karşı olduğu belirlendi.ABD'deki Quinnipiac Üniversitesi, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında yaptığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı.Ankete göre, ABD'li seçmenlerin yüzde 74'ü İran'a karşı kara birlikleri gönderilmesine karşı çıkıyor.Katılımcıların yüzde 62'si İran'a saldırıların gerekçesinin net şekilde sunulmadığını düşünüyor, ayrıca yüzde 59'u ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre onayı alması gerektiğini belirtiyor.Yüzde 44: ABD İsrail'e aşırı destek veriyorSeçmenlerin yüzde 57'si Trump'ın görevini yürütme şeklini onaylamazken, İran politikasını eleştiren kesimin oranı da yüzde 57'yi buldu. Dış politika ve ekonomi yönetimi de seçmenlerce olumsuz değerlendirildi.ABD'lilerin yüzde 32'si saldırıların birkaç ay, yüzde 13'ü yaklaşık 1 yıl, yüzde 26'sı da 1 yıldan uzun sürebileceğini düşünüyor. Ayrıca, seçmenlerin yüzde 74'ü çatışmaların enerji fiyatlarını artıracağı konusunda kaygılı.ABD-İsrail ilişkisi konusunda ise katılımcıların yüzde 44'ü ABD'nin İsrail'e aşırı destek verdiği görüşünde.Öte yandan katılımcıların yüzde 47'si ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görevini yürütme şeklini onaylamazken, yüzde 52'si de ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in performansını beğenmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/abd-imha-edilen-iran-gemilerinin-sayisini-acikladi-1104140905.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104142279_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c3178308c3ff5cf4cd55099be5b4cbc2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, marco rubio, i̇ran, pete hegseth, donald trump, seçmen
abd, marco rubio, i̇ran, pete hegseth, donald trump, seçmen
ABD’de İran tartışması: Seçmenlerin yüzde 74’ü kara operasyonuna karşı
ABD’de yapılan bir anket, seçmenlerin büyük bölümünün İran’a kara birlikleri gönderilmesine karşı olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların çoğu ayrıca Trump yönetiminin İran politikasını ve saldırıların gerekçesini yeterli bulmuyor.
Batı basınına göre, ABD'de yapılan bir ankette, seçmenlerin yüzde 74'ünün İran'a kara birlikleri gönderilmesine karşı olduğu belirlendi.
ABD'deki Quinnipiac Üniversitesi, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında yaptığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı.
Ankete göre, ABD'li seçmenlerin yüzde 74'ü İran'a karşı kara birlikleri gönderilmesine karşı çıkıyor.
Katılımcıların yüzde 62'si İran'a saldırıların gerekçesinin net şekilde sunulmadığını düşünüyor, ayrıca yüzde 59'u ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre onayı alması gerektiğini belirtiyor.
Yüzde 44: ABD İsrail'e aşırı destek veriyor
Seçmenlerin yüzde 57'si Trump'ın görevini yürütme şeklini onaylamazken, İran politikasını eleştiren kesimin oranı da yüzde 57'yi buldu. Dış politika ve ekonomi yönetimi de seçmenlerce olumsuz değerlendirildi.
ABD'lilerin yüzde 32'si saldırıların birkaç ay, yüzde 13'ü yaklaşık 1 yıl, yüzde 26'sı da 1 yıldan uzun sürebileceğini düşünüyor. Ayrıca, seçmenlerin yüzde 74'ü çatışmaların enerji fiyatlarını artıracağı konusunda kaygılı.
ABD-İsrail ilişkisi konusunda ise katılımcıların yüzde 44'ü ABD'nin İsrail'e aşırı destek verdiği görüşünde.
Öte yandan katılımcıların yüzde 47'si ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görevini yürütme şeklini onaylamazken, yüzde 52'si de ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in performansını beğenmiyor.