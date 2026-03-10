https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/5inci-kattan-duserek-olen-tugba-yavas-davasinda-yeni-gelisme-profesor-es-icin-kasten-oldurme-1104141486.html

5'inci kattan düşerek ölen Tuğba Yavaş davasında yeni gelişme: Profesör eş için 'kasten öldürme' suçlaması

5'inci kattan düşerek ölen Tuğba Yavaş davasında yeni gelişme: Profesör eş için 'kasten öldürme' suçlaması

Çanakkale'de evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Tuğba Yavaşın ölümüyle ilgili davada, tutuksuz yargılanan sanık eş hakkında 'kasten öldürme'...

Çanakkale'de Tuğba Yavaş'ın beşinci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili sürdürülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Davada açıklanan mütalaada, tutuksuz yargılanan sanık eş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. A.Y., hakkında "kasten öldürme" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulması istendi. Savcılık, intihara yönlendirme suçu açısından iddianame tanzim edilmesine rağmen Yavaş'ın baş üstü yönünde düşmüş olduğu, sanık eş A.Y'nin de soruşturma ve kovuşturma aşamasında beyanlarının çelişkili olduğu göz önünde bulundurularak sanık hakkında "kasten öldürme" suçu açısından şüphenin oluştuğunu belirttiÖnce tutuklandı sonra serbest bırakıldı Ölen kadının eşi A.Y'nin, 8 Ocak 2025'te görülen ilk duruşmada, yargılanmasının 2. Asliye Ceza Mahkemesinden alınıp 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilmişti. Sanık, 14 Ocak 2025'te verilen ara kararda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, davanın yeniden 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi kararlaştırılmıştı.Görülen duruşmaya, merhumenin tutuksuz yargılanan eşi Prof. Dr. A.Y. ile avukatları Kaan Tonka ve Tuğba Selin Layık katıldı. Müştekinin ailesi, yakınları ve avukatı Türkan Kara da salonda hazır bulundu.Savcılık 'kasten öldürme şüphesi' oluştuCumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, intihara yönlendirme suçu açısından iddianame tanzim edilmesine rağmen özellikle tanıklardan Berke Taha Çetin'in beyanında yer aldığı gibi Tuğba Yavaş'ın baş üstü yönünde düşmüş olduğu, sanık eş A.Y'nin de soruşturma ve kovuşturma aşamasında beyanlarının çelişkili olduğu göz önünde bulundurularak sanık hakkında "kasten öldürme" suçu açısında şüphenin oluştuğunu belirtti.Savcı, bu kapsamda sanık eş hakkında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına "kasten öldürme"den suç duyurusunda bulunulması, dava dosyası açısından ise suç duyurusunda bulunulacak olan soruşturma dosyasının bekletici mesele olmaması gerektiğini kaydetti. Hakim, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına "kasten öldürme" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına ve sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verip, duruşmayı erteledi.Hukuki mücadelemiz devam edecekTuğba Yavaş'ın avukatı Türkan Kara, şüpheli şekilde ölü bulunan Tuğba Yavaş'ın dosyasının "eşe karşı kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatılması kararıyla Başsavcılığa gönderildiğini ifade etti. Kara, şunları kaydetti:"Dosyada neye dayanılarak intihar olarak görüldüğü, bunun hukuken kabul edilemezliği ve ivedi şekilde sanık hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan soruşturma başlatılmasının zorunlu olduğu yönündeki talebimizin sayın savcılık ve mahkeme tarafından kabulü her şeyden önce emsal niteliğindedir. Özellikle hiçbir şüpheye yer bırakmadan maddi gerçeğin ortaya çıkartılması tek talebimizdir. Tuğba Yavaş dosyası bu şekilde yüksekten düşmeye bağlı şüpheli kadın ölümlerinin artış gösterdiği bir süreçte çok yerinde ve anlamlı emsal olacak bir dosyadır. Hukuki mücadelemiz devam edecektir. Adalete inancı her zaman tam olan bir hukukçu olarak bu karar bu duygumu pekiştirmiştir."

