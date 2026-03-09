https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/okullarda-ara-tatil-kalkiyor-mu-milli-egitim-bakani-tekin-aciklama-yapti-1104108147.html

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin açıklama yaptı

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Okullarda ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddialara ilişkin yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılmadığını açıkladı. 09.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-09T11:19+0300

2026-03-09T11:19+0300

2026-03-09T11:19+0300

türki̇ye

türkiye

yusuf tekin

chp

anayasa mahkemesi (aym)

hazine

çekmeköy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099968414_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_5499182b1291e501c6f2fe1a7973c713.jpg

Bakan Tekin, 24 TV'de "Arafta Sorular" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.'Türkiye'de hiç kimse anayasanın ilk üç maddesinden, dolayısıyla laiklik kavramının anayasada bulunmasından rahatsız değil'Yusuf Tekin, "Ramazan Genelgesi" üzerinden yürütülen laiklik tartışmalarına ilişkin konunun yeni anayasa tartışmaları açısından da ele alınabileceğini belirterek, "Türkiye'de maalesef 1982 Anayasası diye, değişmesi gerektiği düşünülen bir anayasamız var. Mesela laiklik tartışması var. Türkiye'de hiç kimse anayasanın ilk üç maddesinden, dolayısıyla laiklik kavramının anayasada bulunmasından rahatsız değil. Problemimiz şu, şu soruya gelin, hep beraber cevap verelim: 'Dini inanç ve ibadet hürriyetinin bütün vatandaşlara eşit bir biçimde sağlanmasından ne anlıyoruz?' Gelin bunu anayasaya formüle edelim." değerlendirmesinde bulundu.'Diyorlar ki LGBT'yi savunmak toplumun huzurunu bozmuyor ama başörtüsü bozuyor'CHP'nin, geçmişte başörtüsüyle ilgili düzenlemeleri Anayasa Mahkemesine taşıdığını aktaran Tekin, şöyle devam etti:Tatiller kalkıyor mu?Milli Eğitim Bakanı Tekin, ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Tatilleri kaldırmıyoruz. Her durumda çocuklarımızın mevzuata göre, 180 iş günü okula gelmeleri gerekiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı, her ikisi de aynı eğitim-öğretim dönemine denk düştüğünde ve her ikisinde de dokuzar gün tatil olduğunda, bunun oraya yerleşme ihtimali yok. Bu bir teknik zorunluluk." bilgisini paylaştı.Öğretmenlerin seminer dönemlerine de değinen Tekin, "Ara tatilin olduğu haftayla Ramazan Bayramı örtüştüğü için öğretmen arkadaşlarımız şunu bekliyor olabilirler: 'Seminer dönemi'. Onu da online olarak yapacağız." sözlerini sarf etti.'Şiddet olaylarının sadece okullarla sınırlı değil'Tekin, Çekmeköy'de öğrencisinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet diledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla görev yaptığı okulun adının "Şehit Fatma Nur Çelik" olarak değiştirildiğini aktaran Tekin, şiddet olaylarının sadece okullarla sınırlı olmadığını anlattı.Şiddet olaylarında sosyal medya, dijital mecralar ve toplumsal faktörlerin de etkili olduğunu dile getiren Tekin, "Dünyanın her tarafında şiddet eylemlerinin yaygınlaştığı bir dönemi görüyoruz. Bunun içerisinde sosyal medya, dijital mecralar, aileler, sanal bahisten kumara bir sürü sebep olabilir. Sadece öğrencilerin öğretmene yönelik şiddeti olarak değil, genel anlamda topyekun bir mücadele alanı oluşturmak gerekiyor. Bize düşen kısımda, karşısındakiyle ilişkiye geçerken onun temel hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, hoşgörü gösteren, değerlerine bağlı, temel hak ve hürriyetleri noktasında saygılı bireyler yetiştirecek müfredatımızın içerisine hususlar koyduk." dedi.Engelli öğretmenlerin istihdamına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın çok hassas yaklaştığını kaydeden Tekin, bakanlıkta engelli personel oranının yaklaşık yüzde 3,7 olduğunu, atamaların ise Hazine ve Maliye Bakanlığıyla yapılacak görüşmelerin ardından netleşeceğini söyledi.

türki̇ye

çekmeköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, yusuf tekin, chp, anayasa mahkemesi (aym), hazine, çekmeköy