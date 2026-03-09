Yağışsız bir gün: Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak

Türkiye
9 Mart’ta Türkiye'nün büyük bir bölümünde yağış beklenmezken Rize ve Artvin kıyılarında yağmur görülecek. Van, Hakkari ve Şırnak’ta kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de rüzgarın 30-50 km/saat hızla esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma, sis ve çığ riski var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Mart hava durumu tahminlerine göre Rize ve Artvin kıyılarında yağmur bekleniyor. Van, Hakkari ile Şırnak çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı; Marmara Bölgesi ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Edirne: 14°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 13°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar: 10°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Mersin: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Ankara: 9°C – Parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 9°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 9°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu: 9°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak: 10°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya: 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Samsun: 9°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Tokat: 6°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon: 8°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum: -4°C – Çok bulutlu
Kars: -3°C – Çok bulutlu
Malatya: 8°C – Parçalı bulutlu
Van: 2°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
