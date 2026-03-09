https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/yagissiz-bir-gun-marmara-ve-egede-kuvvetli-ruzgar-etkili-olacak-1104102866.html

Yağışsız bir gün: Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak

9 Mart’ta Türkiye'nün büyük bir bölümünde yağış beklenmezken Rize ve Artvin kıyılarında yağmur görülecek. Van, Hakkari ve Şırnak’ta kar ve karla karışık yağmur... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Mart hava durumu tahminlerine göre Rize ve Artvin kıyılarında yağmur bekleniyor. Van, Hakkari ile Şırnak çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı; Marmara Bölgesi ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.Edirne: 14°C – Parçalı ve az bulutluİstanbul: 12°C – Parçalı ve az bulutluKırklareli: 12°C – Parçalı ve az bulutluKocaeli: 13°C – Parçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.Afyonkarahisar: 10°C – Parçalı ve az bulutluDenizli: 18°C – Parçalı ve az bulutluİzmir: 18°C – Parçalı ve az bulutluManisa: 17°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Adana: 20°C – Parçalı ve az bulutluAntalya: 22°C – Parçalı ve az bulutluHatay: 15°C – Parçalı ve az bulutluMersin: 19°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.Ankara: 9°C – Parçalı ve az bulutluÇankırı: 9°C – Parçalı ve az bulutluEskişehir: 13°C – Parçalı ve az bulutluKonya: 9°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Bolu: 13°C – Parçalı ve az bulutluDüzce: 13°C – Parçalı ve az bulutluKastamonu: 9°C – Parçalı bulutluZonguldak: 10°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.Amasya: 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutluSamsun: 9°C – Parçalı, yer yer çok bulutluTokat: 6°C – Parçalı, yer yer çok bulutluTrabzon: 8°C – Parçalı, yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.Erzurum: -4°C – Çok bulutluKars: -3°C – Çok bulutluMalatya: 8°C – Parçalı bulutluVan: 2°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır: 12°C – Parçalı ve çok bulutluGaziantep: 14°C – Parçalı ve çok bulutluSiirt: 9°C – Parçalı ve çok bulutluŞanlıurfa: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

