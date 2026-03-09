Türkiye
TÜRKİYE
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/uyusturucu-sorusturmasi-iki-unlu-isim-pozitif-cikti--1104128060.html
Uyuşturucu soruşturması: İki ünlü isim pozitif çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Edis Görgülü ve eski milli sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları pozitif çıktı. 09.03.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında şarkıcı Edis Görgülü ve eski milli sporcu Adem Kılıçcı gözaltına alınmıştı.Görgülü ve Kılıçcı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Görgülü'nün testi pozitif çıktı.Adli Tıp’ta yapılan açıklamada Adem Kılıçcı'nın test sonucunda da uyuşturucuya rastlandığı belirtildi.
21:54 09.03.2026
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Edis Görgülü ve eski milli sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında şarkıcı Edis Görgülü ve eski milli sporcu Adem Kılıçcı gözaltına alınmıştı.
Görgülü ve Kılıçcı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Görgülü'nün testi pozitif çıktı.
Adli Tıp’ta yapılan açıklamada Adem Kılıçcı'nın test sonucunda da uyuşturucuya rastlandığı belirtildi.
