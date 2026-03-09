https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/unlu-turk-bankasi-kapa-bildirdi-abddeki-dava-dusuyor-1104128657.html
Ünlü Türk bankası KAP'a bildirdi: ABD'deki dava düşüyor
Ünlü Türk bankası KAP'a bildirdi: ABD'deki dava düşüyor
Sputnik Türkiye
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı arasında 'ertelenmiş kovuşturma anlaşması' yapıldı. Banka, anlaşma kapsamında herhangi bir suç kabulü veya para cezası... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T22:20+0300
2026-03-09T22:20+0300
2026-03-09T22:21+0300
ekonomi̇
türkiye
abd
kap
para
para cezası
dijital para
kripto para
nakit para
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104044/87/1040448764_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1d6b26da3e563c2843fea67635ac335a.jpg
Halkbank, ABD’de hakkında açılan ceza davasına ilişkin ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Güney New York Bölge Savcılığı'yla 'Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması' (DPA) imzalanacağını açıkladı.Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında herhangi bir cezai suçun kabul edilmediği ve hiçbir adli ya da idari para cezası ödenmeyeceği belirtildi. Uzman bir kuruluşun hazırlayacağı uyum raporunun Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne ve ABD savcılığına sunulmasının ardından tarafların davanın düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuruda bulunacağı ifade edildi.Mahkemenin onayıyla yaklaşık 9 yıldır devam eden dava sürecinin sona ermesi beklenirken, gelişmenin ardından bankanın hisseleri tavan yaptı. Banka ayrıca OFAC’ın Halkbank’a ilişkin idari süreci ek bir yaptırım olmadan kapattığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/abd-yuksek-mahkemesi-halkbank-hakkinda-kararini-acikladi-1099962511.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104044/87/1040448764_291:0:1191:675_1920x0_80_0_0_7e960422f8c16cf10ff442600b14bbe8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, abd, kap, para, para cezası, dijital para, kripto para, nakit para, i̇ran, yaptırım, abd yaptırım, yaptırım listesi, ticari yaptırım, ekonomik yaptırım, abd'den türkiye'ye yaptırım
türkiye, abd, kap, para, para cezası, dijital para, kripto para, nakit para, i̇ran, yaptırım, abd yaptırım, yaptırım listesi, ticari yaptırım, ekonomik yaptırım, abd'den türkiye'ye yaptırım
Ünlü Türk bankası KAP'a bildirdi: ABD'deki dava düşüyor
22:20 09.03.2026 (güncellendi: 22:21 09.03.2026)
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı arasında 'ertelenmiş kovuşturma anlaşması' yapıldı. Banka, anlaşma kapsamında herhangi bir suç kabulü veya para cezası olmadığını açıkladı. Tarafların davanın düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuru yapacağı belirtildi.
Halkbank, ABD’de hakkında açılan ceza davasına ilişkin ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Güney New York Bölge Savcılığı'yla 'Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması' (DPA) imzalanacağını açıkladı.
Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında herhangi bir cezai suçun kabul edilmediği ve hiçbir adli ya da idari para cezası ödenmeyeceği belirtildi. Uzman bir kuruluşun hazırlayacağı uyum raporunun Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne ve ABD savcılığına sunulmasının ardından tarafların davanın düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuruda bulunacağı ifade edildi.
Mahkemenin onayıyla yaklaşık 9 yıldır devam eden dava sürecinin sona ermesi beklenirken, gelişmenin ardından bankanın hisseleri tavan yaptı. Banka ayrıca OFAC’ın Halkbank’a ilişkin idari süreci ek bir yaptırım olmadan kapattığını bildirdi.