Kremlin: Putin, Trump ile telefonda görüştü
Ünlü Türk bankası KAP'a bildirdi: ABD'deki dava düşüyor
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı arasında 'ertelenmiş kovuşturma anlaşması' yapıldı. Banka, anlaşma kapsamında herhangi bir suç kabulü veya para cezası... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
Halkbank, ABD’de hakkında açılan ceza davasına ilişkin ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Güney New York Bölge Savcılığı'yla 'Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması' (DPA) imzalanacağını açıkladı.Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında herhangi bir cezai suçun kabul edilmediği ve hiçbir adli ya da idari para cezası ödenmeyeceği belirtildi. Uzman bir kuruluşun hazırlayacağı uyum raporunun Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne ve ABD savcılığına sunulmasının ardından tarafların davanın düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuruda bulunacağı ifade edildi.Mahkemenin onayıyla yaklaşık 9 yıldır devam eden dava sürecinin sona ermesi beklenirken, gelişmenin ardından bankanın hisseleri tavan yaptı. Banka ayrıca OFAC’ın Halkbank’a ilişkin idari süreci ek bir yaptırım olmadan kapattığını bildirdi.
türkiye, abd, kap, para, para cezası, dijital para, kripto para, nakit para, i̇ran, yaptırım, abd yaptırım, yaptırım listesi, ticari yaptırım, ekonomik yaptırım, abd'den türkiye'ye yaptırım
Ünlü Türk bankası KAP'a bildirdi: ABD'deki dava düşüyor

22:20 09.03.2026 (güncellendi: 22:21 09.03.2026)
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı arasında 'ertelenmiş kovuşturma anlaşması' yapıldı. Banka, anlaşma kapsamında herhangi bir suç kabulü veya para cezası olmadığını açıkladı. Tarafların davanın düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuru yapacağı belirtildi.
Halkbank, ABD’de hakkında açılan ceza davasına ilişkin ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Güney New York Bölge Savcılığı'yla 'Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması' (DPA) imzalanacağını açıkladı.
Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında herhangi bir cezai suçun kabul edilmediği ve hiçbir adli ya da idari para cezası ödenmeyeceği belirtildi. Uzman bir kuruluşun hazırlayacağı uyum raporunun Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne ve ABD savcılığına sunulmasının ardından tarafların davanın düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuruda bulunacağı ifade edildi.
Mahkemenin onayıyla yaklaşık 9 yıldır devam eden dava sürecinin sona ermesi beklenirken, gelişmenin ardından bankanın hisseleri tavan yaptı. Banka ayrıca OFAC’ın Halkbank’a ilişkin idari süreci ek bir yaptırım olmadan kapattığını bildirdi.
