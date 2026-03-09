Türkiye
Ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı düzenlendi
Ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı düzenlendi
09.03.2026
ABD basının haberine göre, emniyet yetkilileri, Rihanna'nın, Beverly Hills bölgesindeki evine öğle saatlerinde ateş açıldığını açıkladı.Mermilerin, konutun çeşitli noktalarına isabet ettiğini kaydeden yetkililer, ünlü şarkıcının olay sırasında evinde olduğunu ve saldırıda yaralanan olmadığını aktardı.Yetkililer, aracıyla gelerek ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan zanlının, yaklaşık 12 kilometre uzakta gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.Los Angeles polisi, dört mermi veya şarapnel parçasının binanın çeşitli bölümlerine isabet ettiğini bildirdi. Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kadının kimliği henüz açıklanmadı.
Ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı düzenlendi

09:43 09.03.2026 (güncellendi: 09:56 09.03.2026)
© İHARihanna
Rihanna - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
© İHA
Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Rihanna'nın ABD'nin California eyaletindeki evine ateş açıldığı, saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi. Rihanna, olay sırasında evdeydi.
ABD basının haberine göre, emniyet yetkilileri, Rihanna'nın, Beverly Hills bölgesindeki evine öğle saatlerinde ateş açıldığını açıkladı.
Mermilerin, konutun çeşitli noktalarına isabet ettiğini kaydeden yetkililer, ünlü şarkıcının olay sırasında evinde olduğunu ve saldırıda yaralanan olmadığını aktardı.
© AP Photo / Charles SykesRihanna
Rihanna - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
Rihanna
© AP Photo / Charles Sykes
Yetkililer, aracıyla gelerek ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan zanlının, yaklaşık 12 kilometre uzakta gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
Los Angeles polisi, dört mermi veya şarapnel parçasının binanın çeşitli bölümlerine isabet ettiğini bildirdi. Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kadının kimliği henüz açıklanmadı.
