https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/unlu-sarkici-rihannanin-evine-silahli-saldiri-duzenlendi-1104106286.html

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı düzenlendi

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Rihanna'nın ABD'nin California eyaletindeki evine ateş açıldığı, saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi. Rihanna, olay sırasında... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-09T09:43+0300

2026-03-09T09:43+0300

2026-03-09T09:56+0300

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/18/1068714621_0:71:1024:647_1920x0_80_0_0_bba0a49e0e2c3706dc308a102e80a937.jpg

ABD basının haberine göre, emniyet yetkilileri, Rihanna'nın, Beverly Hills bölgesindeki evine öğle saatlerinde ateş açıldığını açıkladı.Mermilerin, konutun çeşitli noktalarına isabet ettiğini kaydeden yetkililer, ünlü şarkıcının olay sırasında evinde olduğunu ve saldırıda yaralanan olmadığını aktardı.Yetkililer, aracıyla gelerek ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan zanlının, yaklaşık 12 kilometre uzakta gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.Los Angeles polisi, dört mermi veya şarapnel parçasının binanın çeşitli bölümlerine isabet ettiğini bildirdi. Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kadının kimliği henüz açıklanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/ortadoguda-savasin-10-gunu-karsilikli-saldirilar-tum-siddetiyle-devam-ediyor-mucteba-hamaney-yeni-1104102077.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60