UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor: Galatasaray Liverpool'u ağırlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor. 09.03.2026, Sputnik Türkiye

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda, yarın ve 11 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.Galatasaray Liverpool maçı ne zaman?RAMS Park'ta yapılacak maç, saat TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Galatasaray Liverpool maçı, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayımlanacak.Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak."Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:10 Mart Salı Şampiyonlar Ligi maçları:11 Mart Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları:

