https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/uefa-sampiyonlar-liginde-son-16-turu-heyecani-yarin-basliyor-galatasaray-liverpoolu-agirliyor-1104108376.html
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor: Galatasaray Liverpool'u ağırlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor: Galatasaray Liverpool'u ağırlıyor
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor. 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T10:50+0300
2026-03-09T10:50+0300
2026-03-09T10:50+0300
spor
atletico madrid
uefa şampiyonlar ligi
galatasaray
liverpool
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104108778_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_5234e70ea73b8ba9c3af47646824a599.jpg
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda, yarın ve 11 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.Galatasaray Liverpool maçı ne zaman?RAMS Park'ta yapılacak maç, saat TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Galatasaray Liverpool maçı, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayımlanacak.Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak."Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:10 Mart Salı Şampiyonlar Ligi maçları:11 Mart Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/sadettin-saran-korkarim-ki-bu-boyle-devam-ederse-sene-sonuna-mac-yonetecek-hakem-kalmayacak-1104105007.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104108778_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_aa16fb5695193dab84c63ab68b58f1e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atletico madrid, uefa şampiyonlar ligi, galatasaray, liverpool
atletico madrid, uefa şampiyonlar ligi, galatasaray, liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor: Galatasaray Liverpool'u ağırlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda, yarın ve 11 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Galatasaray Liverpool maçı ne zaman?
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Galatasaray Liverpool maçı, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayımlanacak.
Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.
"Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
10 Mart Salı Şampiyonlar Ligi maçları:
20.45 Galatasaray - Liverpool (İngiltere)
23.00 Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
11 Mart Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları:
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)