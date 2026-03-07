Etiler’de gece kulübü ateşe verildi, saatler sonra sahibi silahlı saldırıda öldürüldü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/etilerde-gece-kulubu-atese-verildi-saatler-sonra-sahibi-silahli-saldirida-olduruldu-1104074310.html
10:22 07.03.2026 (güncellendi: 10:23 07.03.2026)
İstanbul Etiler’de bir gece kulübüne sabah saatlerinde yanıcı maddeyle saldırı düzenlenerek giriş kısmı ateşe verildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, saatler sonra kulübün sahibi Yusuf Durmuş evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Durmuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Etiler’de bir gece kulübü ateşe verildi, saatler sonra da kulübün sahibi silahlı saldırıda öldürüldü. Olay, 4 Şubat günü sabah 06.00 sıralarında yaşandı.
Müşteriler dağıldıktan sonra bir kişi gece kulübünün önüne geldi. Elindeki yanıcı maddeyi kulübün girişine döken şüpheli, ardından ateşe verdi. NTV'nin haberine göre, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, giriş kısmında çıkan yangını söndürdü.
Yangında can kaybı yaşanmadı
Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak yangından saatler sonra gece kulübü sahibi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Kulüp sahibi Yusuf Durmuş hayatını kaybetti
Vurulan kişinin 53 yaşındaki Yusuf Durmuş olduğu öğrenildi. Vücuduna dört kurşun isabet eden Durmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Peş peşe yaşanan iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayeti bir çetenin işlediği belirlendi. Gece kulübünde çıkan yangının cinayetle ilgisi olup olmadığı ise araştırılıyor.