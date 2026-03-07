https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/etilerde-gece-kulubu-atese-verildi-saatler-sonra-sahibi-silahli-saldirida-olduruldu-1104074310.html

Etiler’de gece kulübü ateşe verildi, saatler sonra sahibi silahlı saldırıda öldürüldü

07.03.2026

İstanbul Etiler’de bir gece kulübü ateşe verildi, saatler sonra da kulübün sahibi silahlı saldırıda öldürüldü. Olay, 4 Şubat günü sabah 06.00 sıralarında yaşandı.Müşteriler dağıldıktan sonra bir kişi gece kulübünün önüne geldi. Elindeki yanıcı maddeyi kulübün girişine döken şüpheli, ardından ateşe verdi. NTV'nin haberine göre, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, giriş kısmında çıkan yangını söndürdü.Yangında can kaybı yaşanmadıYangında can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak yangından saatler sonra gece kulübü sahibi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.Kulüp sahibi Yusuf Durmuş hayatını kaybettiVurulan kişinin 53 yaşındaki Yusuf Durmuş olduğu öğrenildi. Vücuduna dört kurşun isabet eden Durmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Peş peşe yaşanan iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayeti bir çetenin işlediği belirlendi. Gece kulübünde çıkan yangının cinayetle ilgisi olup olmadığı ise araştırılıyor.

etiler

