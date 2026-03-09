https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/trumptan-mucteba-hamaney-aciklamasi-mutlu-degilim-1104125992.html

Trump'tan Mücteba Hamaney açıklaması: Mutlu değilim

Trump'tan Mücteba Hamaney açıklaması: Mutlu değilim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı, İran’da yeni dini liderin ilan edilmesinin ardından ‘ben mutlu değilim’ ifadelerini kullandı 09.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-09T19:15+0300

2026-03-09T19:15+0300

2026-03-09T19:20+0300

dünya

i̇ran

donald trump

mücteba hamaney

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103494839_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_653bb3b9a9ee3a2cf57142a394f55946.jpg

Donald Trump, Mücteba Hamaney’in yeni İran dini lideri seçilmesiyle ilgili Amerikan basınına yaptığı ilk açıklamalarda 'mutlu olmadığını' söyledi.ABD Başkanı, Hamaney'in seçilmesinin ardından New York Post gazetesi ve Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Trump, New York Post’a “Onunla ilgili planlar hakkında detay vermeyeceğim” ifadelerini de kullandı.‘Benim için kabul edilemez’ demiştiTrump Perşembe günü Axios’a geçen hafta verdiği demeçte, “Zamanlarını boşa harcıyorlar. Khamenei’nin oğlu zayıf bir isim. Atamada benim de rol almam gerekiyor, tıpkı Venezuela’daki Delcy (Rodriguez) örneğinde olduğu gibi,” demiş ve eklemişti:“Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez. İran’a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/ortadoguda-savasin-10-gunu-karsilikli-saldirilar-tum-siddetiyle-devam-ediyor-mucteba-hamaney-yeni-1104102077.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, donald trump, mücteba hamaney