Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/trumptan-mucteba-hamaney-aciklamasi-mutlu-degilim-1104125992.html
Trump'tan Mücteba Hamaney açıklaması: Mutlu değilim
Trump'tan Mücteba Hamaney açıklaması: Mutlu değilim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı, İran’da yeni dini liderin ilan edilmesinin ardından ‘ben mutlu değilim’ ifadelerini kullandı 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T19:15+0300
2026-03-09T19:20+0300
dünya
i̇ran
donald trump
mücteba hamaney
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103494839_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_653bb3b9a9ee3a2cf57142a394f55946.jpg
Donald Trump, Mücteba Hamaney’in yeni İran dini lideri seçilmesiyle ilgili Amerikan basınına yaptığı ilk açıklamalarda 'mutlu olmadığını' söyledi.ABD Başkanı, Hamaney'in seçilmesinin ardından New York Post gazetesi ve Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Trump, New York Post’a “Onunla ilgili planlar hakkında detay vermeyeceğim” ifadelerini de kullandı.‘Benim için kabul edilemez’ demiştiTrump Perşembe günü Axios’a geçen hafta verdiği demeçte, “Zamanlarını boşa harcıyorlar. Khamenei’nin oğlu zayıf bir isim. Atamada benim de rol almam gerekiyor, tıpkı Venezuela’daki Delcy (Rodriguez) örneğinde olduğu gibi,” demiş ve eklemişti:“Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez. İran’a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/ortadoguda-savasin-10-gunu-karsilikli-saldirilar-tum-siddetiyle-devam-ediyor-mucteba-hamaney-yeni-1104102077.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103494839_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_b68c5c8a1a9921e17a656a875a715ec5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, donald trump, mücteba hamaney
i̇ran, donald trump, mücteba hamaney

Trump'tan Mücteba Hamaney açıklaması: Mutlu değilim

19:15 09.03.2026 (güncellendi: 19:20 09.03.2026)
© AA / Celal GüneşDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
© AA / Celal Güneş
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı, İran’da yeni dini liderin ilan edilmesinin ardından ‘ben mutlu değilim’ ifadelerini kullandı
Donald Trump, Mücteba Hamaney’in yeni İran dini lideri seçilmesiyle ilgili Amerikan basınına yaptığı ilk açıklamalarda 'mutlu olmadığını' söyledi.
ABD Başkanı, Hamaney'in seçilmesinin ardından New York Post gazetesi ve Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.
Trump, New York Post’a “Onunla ilgili planlar hakkında detay vermeyeceğim” ifadelerini de kullandı.
Mücteba Hamaney, İran’ın uzmanlar meclisi olarak bilinen ve 88 din adamından oluşan bir grup tarafından pazar günü seçildi. Babası, annesi, eşi ve kızı geçen hafta Tahran’daki ABD ve İsrail saldırılarında öldürülmüştü.

‘Benim için kabul edilemez’ demişti

Trump Perşembe günü Axios’a geçen hafta verdiği demeçte, “Zamanlarını boşa harcıyorlar. Khamenei’nin oğlu zayıf bir isim. Atamada benim de rol almam gerekiyor, tıpkı Venezuela’daki Delcy (Rodriguez) örneğinde olduğu gibi,” demiş ve eklemişti:
“Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez. İran’a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz.”
Bapco Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
DÜNYA
Ortadoğu'da savaşın 10. günü: Karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor, Mücteba Hamaney yeni Ruhani Lider
07:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала