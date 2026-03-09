https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/trumptan-mucteba-hamaney-aciklamasi-mutlu-degilim-1104125992.html
Trump'tan Mücteba Hamaney açıklaması: Mutlu değilim
Trump'tan Mücteba Hamaney açıklaması: Mutlu değilim
ABD Başkanı, İran'da yeni dini liderin ilan edilmesinin ardından 'ben mutlu değilim' ifadelerini kullandı
Donald Trump, Mücteba Hamaney’in yeni İran dini lideri seçilmesiyle ilgili Amerikan basınına yaptığı ilk açıklamalarda 'mutlu olmadığını' söyledi.ABD Başkanı, Hamaney'in seçilmesinin ardından New York Post gazetesi ve Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Trump, New York Post’a “Onunla ilgili planlar hakkında detay vermeyeceğim” ifadelerini de kullandı.‘Benim için kabul edilemez’ demiştiTrump Perşembe günü Axios’a geçen hafta verdiği demeçte, “Zamanlarını boşa harcıyorlar. Khamenei’nin oğlu zayıf bir isim. Atamada benim de rol almam gerekiyor, tıpkı Venezuela’daki Delcy (Rodriguez) örneğinde olduğu gibi,” demiş ve eklemişti:“Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez. İran’a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz.”
i̇ran
19:15 09.03.2026 (güncellendi: 19:20 09.03.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı, İran’da yeni dini liderin ilan edilmesinin ardından ‘ben mutlu değilim’ ifadelerini kullandı
Donald Trump, Mücteba Hamaney’in yeni İran dini lideri seçilmesiyle ilgili Amerikan basınına yaptığı ilk açıklamalarda 'mutlu olmadığını' söyledi.
ABD Başkanı, Hamaney'in seçilmesinin ardından New York Post gazetesi ve Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.
Trump, New York Post’a “Onunla ilgili planlar hakkında detay vermeyeceğim” ifadelerini de kullandı.
Mücteba Hamaney,
İran’ın uzmanlar meclisi olarak bilinen ve 88 din adamından oluşan bir grup tarafından pazar günü seçildi. Babası, annesi, eşi ve kızı geçen hafta Tahran’daki ABD ve İsrail saldırılarında öldürülmüştü.
‘Benim için kabul edilemez’ demişti
Trump Perşembe günü Axios’a geçen hafta verdiği demeçte, “Zamanlarını boşa harcıyorlar. Khamenei’nin oğlu zayıf bir isim. Atamada benim de rol almam gerekiyor, tıpkı Venezuela’daki Delcy (Rodriguez) örneğinde olduğu gibi,” demiş ve eklemişti:
“Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez. İran’a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz.”