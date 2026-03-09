https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/busehr-nukleer-santralindeki-rus-uzmanlarin-guvenligi-putin-bizzat-ilgileniyor-1104114233.html

Buşehr Nükleer Santrali'ndeki Rus uzmanların güvenliği: Putin bizzat ilgileniyor

İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ndeki durumu yakından takip eden Rusya lideri Putin’in, santraldeki Rus uzmanların güvenliğiyle ilgili sorunun çözümünde... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, Rus medyasına yaptığı açıklamada, İran’daki Buşehr Nükleer Santrali'nde çalışan Rus uzmanların durumuyla ilgili bilgi verdi.Buşehr santralinin yeni enerji ünitelerinin yapımında çalışan Rus işçilerin durumu ile ilgili Rusya yönetimi düzenli olarak bilgilendirdiğini dile getiren Lihaçev şunu dedi:Buşehr bölgesindeki durumun ağır olduğunu, ancak santrale yönelik saldırıların olmadığını kaydeden Rosatom Başkanı, en kısa zamanda Rus personelin aile üyelerinin ve yeni ünitelerin yapımında çalışan bazı personelin tahliyesine başlayacaklarını bildirdi.Önceliklerinin yeni ünitelerin yapımında çalışan 600’de fazla Rus personelin güvenliğini sağlamak olduğunu kaydeden Lihaçev, bölgedeki durum nedeniyle şantiyedeki büyük çalışmaların askıya alındığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Lihaçev, yeni ünitelerin yapımının geçici olarak askıya alınmış olmasına rağmen projenin Rosatom için öncelikli kaldığını vurguladı.

