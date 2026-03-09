Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/restoranda-skandal-koftenin-icinden-cam-cikti-unlu-sef-yaralandi-1104104735.html
Restoranda skandal: Köftenin içinden cam çıktı, ünlü şef yaralandı
Restoranda skandal: Köftenin içinden cam çıktı, ünlü şef yaralandı
Sputnik Türkiye
Bir AVM’de sipariş ettiği köftenin içinden çıkan cam parçaları nedeniyle hastanelik olan şef Batuhan Ergül, işletme hakkında hukuk mücadelesi başlattı. Dişinin... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T09:46+0300
2026-03-09T09:46+0300
türki̇ye
cam
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104104783_9:0:1136:634_1920x0_80_0_0_5a97a1018cc445b0a0e1d09b1857850e.jpg
Bir AVM’de sipariş ettiği yemeğin içinden çıkan cam parçaları nedeniyle hastanelik olan şef Batuhan Ergül, hukuk mücadelesi başlattı. İstanbul’un en büyük alışveriş merkezlerinden birinde yemek yiyen Ergül, sipariş ettiği köfteyi yemeye başladıktan sonra ağzında sert bir cisim ve keskin bir acı hissetti.Tabağını kontrol eden Ergül, yemeğin içerisinden irili ufaklı cam parçaları çıktığını gördü.İlk ısırıkta dişi kırıldı, dili kesildiCam parçalarını fark etmeden çiğneyen Batuhan Ergül’ün ön sağ dişinde kırık meydana gelirken, dilinde ise kesikler oluştu. Acı içinde durumu restoran çalışanlarına bildiren Ergül’e, iddiaya göre "Yetkili kimse yok" yanıtı verildi.Durumun ciddiyetinin anlaşılması üzerine işletme çalışanlarının kusurlarını kabul ederek Ergül’ü hastaneye götürdüğü belirtildi.Doktor raporu ve fotoğrafları delil olarak sunduHastaneden aldığı darp ve tedavi raporuyla karakola giden şef Batuhan Ergül, yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yemeğin içinden çıkan camların fotoğrafını ve doktor raporunu delil olarak sunan Ergül, "Yemeği yerken içinden cam parçası çıktı. Dişim kırıldı, dilimde kesikler oluştu. Yaşanan bu ihmalkarlık nedeniyle işletmeden davacı ve şikayetçiyim" dedi.İşletmenin insan kaynaklarıyla ilgili dikkat çeken iddia1947’de kurulan bir lokum fabrikasının 4. kuşak sahibi olduğu belirtilen ve geçtiğimiz yıllarda ekranlardaki popüler yemek yarışmasına da katılan Batuhan Ergül, olayın ardından işletmeyle yaşadığı süreci de anlattı.Sabah'a konuşan Ergül, "Karşı taraf sosyal medya hesabımı istedi. İlk başta her koşulda yanımda olduklarını söylediler fakat sonra yüksek takipçim olmadığı için gerekli özen gösterilmedi ve durumu sosyal medya hesaplarımda paylaşmamam konusunda uyardılar. Paylaşırsam benim için dezavantajlı olacağını söylediler" ifadelerini kullandı.Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Taksirle Yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/afad-duyurdu-denizlide-51-buyuklugunde-deprem-1104105337.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104104783_150:0:995:634_1920x0_80_0_0_8cbf0c5ae91633b3ee6d1d53ec472603.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cam, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul
cam, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul

Restoranda skandal: Köftenin içinden cam çıktı, ünlü şef yaralandı

09:46 09.03.2026
© FotoğrafŞef Batuhan Ergül
Şef Batuhan Ergül - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Bir AVM’de sipariş ettiği köftenin içinden çıkan cam parçaları nedeniyle hastanelik olan şef Batuhan Ergül, işletme hakkında hukuk mücadelesi başlattı. Dişinin kırıldığını, dilinde kesikler oluştuğunu belirten Ergül, doktor raporu ve fotoğrafları delil olarak sundu. Olayla ilgili “Taksirle Yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı.
Bir AVM’de sipariş ettiği yemeğin içinden çıkan cam parçaları nedeniyle hastanelik olan şef Batuhan Ergül, hukuk mücadelesi başlattı. İstanbul’un en büyük alışveriş merkezlerinden birinde yemek yiyen Ergül, sipariş ettiği köfteyi yemeye başladıktan sonra ağzında sert bir cisim ve keskin bir acı hissetti.
Tabağını kontrol eden Ergül, yemeğin içerisinden irili ufaklı cam parçaları çıktığını gördü.

İlk ısırıkta dişi kırıldı, dili kesildi

Cam parçalarını fark etmeden çiğneyen Batuhan Ergül’ün ön sağ dişinde kırık meydana gelirken, dilinde ise kesikler oluştu. Acı içinde durumu restoran çalışanlarına bildiren Ergül’e, iddiaya göre "Yetkili kimse yok" yanıtı verildi.
Durumun ciddiyetinin anlaşılması üzerine işletme çalışanlarının kusurlarını kabul ederek Ergül’ü hastaneye götürdüğü belirtildi.

Doktor raporu ve fotoğrafları delil olarak sundu

Hastaneden aldığı darp ve tedavi raporuyla karakola giden şef Batuhan Ergül, yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yemeğin içinden çıkan camların fotoğrafını ve doktor raporunu delil olarak sunan Ergül, "Yemeği yerken içinden cam parçası çıktı. Dişim kırıldı, dilimde kesikler oluştu. Yaşanan bu ihmalkarlık nedeniyle işletmeden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

İşletmenin insan kaynaklarıyla ilgili dikkat çeken iddia

1947’de kurulan bir lokum fabrikasının 4. kuşak sahibi olduğu belirtilen ve geçtiğimiz yıllarda ekranlardaki popüler yemek yarışmasına da katılan Batuhan Ergül, olayın ardından işletmeyle yaşadığı süreci de anlattı.
Sabah'a konuşan Ergül, "Karşı taraf sosyal medya hesabımı istedi. İlk başta her koşulda yanımda olduklarını söylediler fakat sonra yüksek takipçim olmadığı için gerekli özen gösterilmedi ve durumu sosyal medya hesaplarımda paylaşmamam konusunda uyardılar. Paylaşırsam benim için dezavantajlı olacağını söylediler" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Taksirle Yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
09:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала