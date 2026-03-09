https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/restoranda-skandal-koftenin-icinden-cam-cikti-unlu-sef-yaralandi-1104104735.html

Restoranda skandal: Köftenin içinden cam çıktı, ünlü şef yaralandı

Bir AVM'de sipariş ettiği köftenin içinden çıkan cam parçaları nedeniyle hastanelik olan şef Batuhan Ergül, işletme hakkında hukuk mücadelesi başlattı. Dişinin... 09.03.2026

türki̇ye

cam

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104104783_9:0:1136:634_1920x0_80_0_0_5a97a1018cc445b0a0e1d09b1857850e.jpg

Bir AVM’de sipariş ettiği yemeğin içinden çıkan cam parçaları nedeniyle hastanelik olan şef Batuhan Ergül, hukuk mücadelesi başlattı. İstanbul’un en büyük alışveriş merkezlerinden birinde yemek yiyen Ergül, sipariş ettiği köfteyi yemeye başladıktan sonra ağzında sert bir cisim ve keskin bir acı hissetti.Tabağını kontrol eden Ergül, yemeğin içerisinden irili ufaklı cam parçaları çıktığını gördü.İlk ısırıkta dişi kırıldı, dili kesildiCam parçalarını fark etmeden çiğneyen Batuhan Ergül’ün ön sağ dişinde kırık meydana gelirken, dilinde ise kesikler oluştu. Acı içinde durumu restoran çalışanlarına bildiren Ergül’e, iddiaya göre "Yetkili kimse yok" yanıtı verildi.Durumun ciddiyetinin anlaşılması üzerine işletme çalışanlarının kusurlarını kabul ederek Ergül’ü hastaneye götürdüğü belirtildi.Doktor raporu ve fotoğrafları delil olarak sunduHastaneden aldığı darp ve tedavi raporuyla karakola giden şef Batuhan Ergül, yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yemeğin içinden çıkan camların fotoğrafını ve doktor raporunu delil olarak sunan Ergül, "Yemeği yerken içinden cam parçası çıktı. Dişim kırıldı, dilimde kesikler oluştu. Yaşanan bu ihmalkarlık nedeniyle işletmeden davacı ve şikayetçiyim" dedi.İşletmenin insan kaynaklarıyla ilgili dikkat çeken iddia1947’de kurulan bir lokum fabrikasının 4. kuşak sahibi olduğu belirtilen ve geçtiğimiz yıllarda ekranlardaki popüler yemek yarışmasına da katılan Batuhan Ergül, olayın ardından işletmeyle yaşadığı süreci de anlattı.Sabah'a konuşan Ergül, "Karşı taraf sosyal medya hesabımı istedi. İlk başta her koşulda yanımda olduklarını söylediler fakat sonra yüksek takipçim olmadığı için gerekli özen gösterilmedi ve durumu sosyal medya hesaplarımda paylaşmamam konusunda uyardılar. Paylaşırsam benim için dezavantajlı olacağını söylediler" ifadelerini kullandı.Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Taksirle Yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

türki̇ye

i̇stanbul

