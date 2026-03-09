https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/afad-duyurdu-denizlide-51-buyuklugunde-deprem-1104105337.html
AFAD duyurdu: Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
2026
09:28 09.03.2026 (güncellendi: 09:54 09.03.2026)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Buldan olan deprem, saat 09.21'de gerçekleşti. Başta İzmir ve Manisa olmak üzere deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
Sabahın erken saatlerinde son dakika deprem haberi AFAD tarafından duyuruldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Denizli'nin Buldan ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Buldan ilçesinde gerçekleşen deprem saat 09.21'de meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Öte yandan deprem İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
Deprem Uşak, Aydın, Muğla, Burdur'dan da hissedildi
AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:
"Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."