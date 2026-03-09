https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/afad-duyurdu-denizlide-51-buyuklugunde-deprem-1104105337.html

AFAD duyurdu: Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Buldan olan deprem, saat 09.21'de... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-09T09:28+0300

2026-03-09T09:28+0300

2026-03-09T09:54+0300

son depremler

deprem

deprem son dakika

denizli

buldan

manisa

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png

Sabahın erken saatlerinde son dakika deprem haberi AFAD tarafından duyuruldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Denizli'nin Buldan ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.Buldan ilçesinde gerçekleşen deprem saat 09.21'de meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Öte yandan deprem İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.Deprem Uşak, Aydın, Muğla, Burdur'dan da hissedildiAFAD'dan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:"Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/restoranda-skandal-koftenin-icinden-cam-cikti-unlu-sef-yaralandi-1104104735.html

denizli

buldan

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika deprem, deprem son dakika, izmir'de deprem mi oldu, manisa deprem, afad son dakika, denizli deprem