https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/prof-dr-ahmet-ercan-denizli-depremi-sonrasi-uyardi-7-buyuklugunde-sarsinti-uretebilir-1104111635.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Denizli depremi sonrası uyardı: 7 büyüklüğünde sarsıntı üretebilir
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Denizli depremi sonrası uyardı: 7 büyüklüğünde sarsıntı üretebilir
Sputnik Türkiye
Denizli'de sabah saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin meydana geldiği noktaya dikkat... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T11:40+0300
2026-03-09T11:40+0300
2026-03-09T11:40+0300
türki̇ye
ahmet ercan
denizli
deprem
uyarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067622095_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_1102321baa65179a4b86a5e9340844e0.jpg
Denizli Buldan merkezli 5.1 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaratırken, sarsıntının ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan uyarılarda bulundu. Depremin meydana geldiği noktanın büyük fay hatlarının kesişiminde bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, "Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem Gediz ana kırığı ile Büyükmenderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır" uyarısında bulundu. 7 büyüklüğünde deprem üretmeye yakın uyarısıProf. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu: "Denizli Buldan Yenicekent’te bugün 9,21de 7,5 km odak derinliğinde M5,1 büyüklüğünde küçük boyutlu bir deprem olmuştur. Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem Gediz ana kırığı ile Büyükmenderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır. M5,1 büyüklüğünde deprem bölgede yığma köy evleri ile ağıllar dışında yıkıcı değildir. Bunun arkasından daha büyük bir deprem girip gelmeyeceği söylenemez. Bölgedeki jeotermal olanlar bu depremlerin varlığıyla ısınmaktadır. Depremlerden korunmak için tek çözüm sağlam yerde sağlam yapı yapmak, ve her yapı için yer yapı güvenlik belgesini zorunlu kılmaktır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/afad-duyurdu-denizlide-51-buyuklugunde-deprem-1104105337.html
türki̇ye
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067622095_550:0:3279:2047_1920x0_80_0_0_87b90224efe68e87a42d85bf3f0176a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet ercan, denizli, deprem, uyarı
ahmet ercan, denizli, deprem, uyarı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Denizli depremi sonrası uyardı: 7 büyüklüğünde sarsıntı üretebilir
Denizli'de sabah saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin meydana geldiği noktaya dikkat çekti ve 7 büyüklüğünde sarsıntı üretebileceği konusunda uyardı.
Denizli Buldan merkezli 5.1 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaratırken, sarsıntının ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan uyarılarda bulundu. Depremin meydana geldiği noktanın büyük fay hatlarının kesişiminde bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, "Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem Gediz ana kırığı ile Büyükmenderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır" uyarısında bulundu.
7 büyüklüğünde deprem üretmeye yakın uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu:
"Denizli Buldan Yenicekent’te bugün 9,21de 7,5 km odak derinliğinde M5,1 büyüklüğünde küçük boyutlu bir deprem olmuştur. Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem Gediz ana kırığı ile Büyükmenderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır.
M5,1 büyüklüğünde deprem bölgede yığma köy evleri ile ağıllar dışında yıkıcı değildir. Bunun arkasından daha büyük bir deprem girip gelmeyeceği söylenemez. Bölgedeki jeotermal olanlar bu depremlerin varlığıyla ısınmaktadır. Depremlerden korunmak için tek çözüm sağlam yerde sağlam yapı yapmak, ve her yapı için yer yapı güvenlik belgesini zorunlu kılmaktır."