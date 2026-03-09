https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/prof-dr-ahmet-ercan-denizli-depremi-sonrasi-uyardi-7-buyuklugunde-sarsinti-uretebilir-1104111635.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Denizli depremi sonrası uyardı: 7 büyüklüğünde sarsıntı üretebilir

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Denizli depremi sonrası uyardı: 7 büyüklüğünde sarsıntı üretebilir

Sputnik Türkiye

Denizli'de sabah saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin meydana geldiği noktaya dikkat... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-09T11:40+0300

2026-03-09T11:40+0300

2026-03-09T11:40+0300

türki̇ye

ahmet ercan

denizli

deprem

uyarı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067622095_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_1102321baa65179a4b86a5e9340844e0.jpg

Denizli Buldan merkezli 5.1 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaratırken, sarsıntının ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan uyarılarda bulundu. Depremin meydana geldiği noktanın büyük fay hatlarının kesişiminde bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, "Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem Gediz ana kırığı ile Büyükmenderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır" uyarısında bulundu. 7 büyüklüğünde deprem üretmeye yakın uyarısıProf. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu: "Denizli Buldan Yenicekent’te bugün 9,21de 7,5 km odak derinliğinde M5,1 büyüklüğünde küçük boyutlu bir deprem olmuştur. Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem Gediz ana kırığı ile Büyükmenderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır. M5,1 büyüklüğünde deprem bölgede yığma köy evleri ile ağıllar dışında yıkıcı değildir. Bunun arkasından daha büyük bir deprem girip gelmeyeceği söylenemez. Bölgedeki jeotermal olanlar bu depremlerin varlığıyla ısınmaktadır. Depremlerden korunmak için tek çözüm sağlam yerde sağlam yapı yapmak, ve her yapı için yer yapı güvenlik belgesini zorunlu kılmaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/afad-duyurdu-denizlide-51-buyuklugunde-deprem-1104105337.html

türki̇ye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet ercan, denizli, deprem, uyarı