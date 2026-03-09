https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/petrol-fiyatlari-uctu-gidiyor-brent-petrol-118-dolari-gordu-1104101954.html

Petrol fiyatları uçtu gidiyor: Brent petrol 118 doları gördü

Petrol fiyatları Ortadoğu’daki savaşın etkisiyle aldı başını gidiyor. Brent petrol 118 doları aşarak dört yıldan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 09.03.2026, Sputnik Türkiye

Ortadoğu’da devam eden savaş ve bölgedeki petrol üretiminin sekteye uğramasıyla birlikte küresel piyasalarda petrol fiyatları bugünü sert yükselişle başladı. Savaşın arz güvenliğini tehdit etmesi sonucunda Brent petrolün varil fiyatı güne yüzde 25’e varan yükselişle başladı.Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 118 dolara kadar yükselerek Haziran 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeyi görmesinin ardından Türkiye saatiyle 5.24 itibariyle 116,60 dolardan işlem görüyor.İngiliz Financial Times gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, petrol sektörünün tarihin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu yazdı. Ortadoğu'daki birçok ülke üretimi azaltıyor ya da petrol sahalarını tamamen kapatıyor.Savaş tırmandıkça, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiği neredeyse tamamen durdu ve sigortacılar artan güvenlik tehditleri karşısında primleri yükseltmeye ve teminatları revize etmeye başladı. Bu boğaz, Basra Körfezi ülkelerinden küresel pazara petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için önemli bir tedarik yolu olup, küresel petrol ve LNG arzının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

