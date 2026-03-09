https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/petrol-fiyatlari-uctu-gidiyor-brent-petrol-118-dolari-gordu-1104101954.html
Petrol fiyatları uçtu gidiyor: Brent petrol 118 doları gördü
Petrol fiyatları uçtu gidiyor: Brent petrol 118 doları gördü
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatları Ortadoğu’daki savaşın etkisiyle aldı başını gidiyor. Brent petrol 118 doları aşarak dört yıldan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T06:39+0300
2026-03-09T06:39+0300
2026-03-09T06:39+0300
ekonomi̇
petrol
brent petrol
petrol üretimi
hürmüz boğazı
basra körfezi
i̇ran
abd
i̇srail
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102565935_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_94d4bdcf6657bad99c970fa536bf84bc.png
Ortadoğu’da devam eden savaş ve bölgedeki petrol üretiminin sekteye uğramasıyla birlikte küresel piyasalarda petrol fiyatları bugünü sert yükselişle başladı. Savaşın arz güvenliğini tehdit etmesi sonucunda Brent petrolün varil fiyatı güne yüzde 25’e varan yükselişle başladı.Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 118 dolara kadar yükselerek Haziran 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeyi görmesinin ardından Türkiye saatiyle 5.24 itibariyle 116,60 dolardan işlem görüyor.İngiliz Financial Times gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, petrol sektörünün tarihin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu yazdı. Ortadoğu'daki birçok ülke üretimi azaltıyor ya da petrol sahalarını tamamen kapatıyor.Savaş tırmandıkça, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiği neredeyse tamamen durdu ve sigortacılar artan güvenlik tehditleri karşısında primleri yükseltmeye ve teminatları revize etmeye başladı. Bu boğaz, Basra Körfezi ülkelerinden küresel pazara petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için önemli bir tedarik yolu olup, küresel petrol ve LNG arzının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/iranin-yeni-dini-lideri-aciklandi-mucteba-hamaney-kimdir--1104093639.html
hürmüz boğazı
basra körfezi
i̇ran
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102565935_84:0:713:472_1920x0_80_0_0_ee7f59191d913183b4ee32a5265159e2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
petrol, brent petrol, petrol üretimi, hürmüz boğazı, basra körfezi, i̇ran, abd, i̇srail, ortadoğu
petrol, brent petrol, petrol üretimi, hürmüz boğazı, basra körfezi, i̇ran, abd, i̇srail, ortadoğu
Petrol fiyatları uçtu gidiyor: Brent petrol 118 doları gördü
Petrol fiyatları Ortadoğu’daki savaşın etkisiyle aldı başını gidiyor. Brent petrol 118 doları aşarak dört yıldan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Ortadoğu’da devam eden savaş ve bölgedeki petrol üretiminin sekteye uğramasıyla birlikte küresel piyasalarda petrol fiyatları bugünü sert yükselişle başladı. Savaşın arz güvenliğini tehdit etmesi sonucunda Brent petrolün varil fiyatı güne yüzde 25’e varan yükselişle başladı.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 118 dolara kadar yükselerek Haziran 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeyi görmesinin ardından Türkiye saatiyle 5.24 itibariyle 116,60 dolardan işlem görüyor.
İngiliz Financial Times gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, petrol sektörünün tarihin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu yazdı. Ortadoğu'daki birçok ülke üretimi azaltıyor ya da petrol sahalarını tamamen kapatıyor.
Savaş tırmandıkça, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiği neredeyse tamamen durdu ve sigortacılar artan güvenlik tehditleri karşısında primleri yükseltmeye ve teminatları revize etmeye başladı. Bu boğaz, Basra Körfezi ülkelerinden küresel pazara petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için önemli bir tedarik yolu olup, küresel petrol ve LNG arzının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.