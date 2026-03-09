Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/oyuncu-yalcin-ozdenin-saglik-durumu-hakkinda-yeni-gelisme-kardesi-duyurdu-1104116828.html
Oyuncu Yalçın Özden'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Kardeşi duyurdu
Oyuncu Yalçın Özden'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Kardeşi duyurdu
Sputnik Türkiye
Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili kardeşi bilgi verdi. Özden'in bilincinin açık olduğu ve birkaç gün sonra normal... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T13:06+0300
2026-03-09T13:06+0300
yaşam
yalçın özden
beyin kanaması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103655235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6347ffcdcd60b09f15986e0dab67260.jpg
Beyin kanaması geçiren ve bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren usta oyuncu ve yazar Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili iyi haberi kardeşi verdi. Mehmet Özden, "Şu an için konuşabiliyor, bilinci açık" ifadelerini kullandı. Bilinci açıkUsta oyuncu Yalçın Özden, 19 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Özden'in tedavisi bir süredir yoğun bakımda sürüyordu. Hayranları Özden'in sağlık durumunu merak ederken iyi haberi kardeşi paylaştı. Kardeşi Mehmet Özden, "Henüz taburcu olmadı. Şu an için konuşabiliyor, bilinci açık. Doktorlar ne zaman taburcu olacağı hakkında bilgi vermedi. İki güne normal odaya alacaklar" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/unlu-komedyen-ve-oyuncu-yalcin-ozdenden-uzen-haber-yogun-bakima-kaldirildi-1103654831.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103655235_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_813251970a0e8c2e7838fe91f2cb1ccc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yalçın özden, beyin kanaması
yalçın özden, beyin kanaması

Oyuncu Yalçın Özden'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Kardeşi duyurdu

13:06 09.03.2026
© AAYalçın Özden
Yalçın Özden - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
© AA
Abone ol
Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili kardeşi bilgi verdi. Özden'in bilincinin açık olduğu ve birkaç gün sonra normal odaya alınmasının beklendiği kaydedildi.
Beyin kanaması geçiren ve bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren usta oyuncu ve yazar Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili iyi haberi kardeşi verdi. Mehmet Özden, "Şu an için konuşabiliyor, bilinci açık" ifadelerini kullandı.

Bilinci açık

Usta oyuncu Yalçın Özden, 19 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Özden'in tedavisi bir süredir yoğun bakımda sürüyordu. Hayranları Özden'in sağlık durumunu merak ederken iyi haberi kardeşi paylaştı. Kardeşi Mehmet Özden, "Henüz taburcu olmadı. Şu an için konuşabiliyor, bilinci açık. Doktorlar ne zaman taburcu olacağı hakkında bilgi vermedi. İki güne normal odaya alacaklar" ifadelerini kullandı.
Yalçın Özden - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
YAŞAM
Ünlü komedyen ve oyuncu Yalçın Özden'den üzen haber: Yoğun bakıma kaldırıldı
20 Şubat, 09:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала