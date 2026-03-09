https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/oyuncu-yalcin-ozdenin-saglik-durumu-hakkinda-yeni-gelisme-kardesi-duyurdu-1104116828.html
Oyuncu Yalçın Özden'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Kardeşi duyurdu
2026-03-09T13:06+0300
2026-03-09T13:06+0300
2026-03-09T13:06+0300
yaşam
yalçın özden
beyin kanaması
Beyin kanaması geçiren ve bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren usta oyuncu ve yazar Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili iyi haberi kardeşi verdi. Mehmet Özden, "Şu an için konuşabiliyor, bilinci açık" ifadelerini kullandı. Bilinci açıkUsta oyuncu Yalçın Özden, 19 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Özden'in tedavisi bir süredir yoğun bakımda sürüyordu. Hayranları Özden'in sağlık durumunu merak ederken iyi haberi kardeşi paylaştı. Kardeşi Mehmet Özden, "Henüz taburcu olmadı. Şu an için konuşabiliyor, bilinci açık. Doktorlar ne zaman taburcu olacağı hakkında bilgi vermedi. İki güne normal odaya alacaklar" ifadelerini kullandı.
Usta oyuncu Yalçın Özden, 19 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Özden'in tedavisi bir süredir yoğun bakımda sürüyordu. Hayranları Özden'in sağlık durumunu merak ederken iyi haberi kardeşi paylaştı. Kardeşi Mehmet Özden, "Henüz taburcu olmadı. Şu an için konuşabiliyor, bilinci açık. Doktorlar ne zaman taburcu olacağı hakkında bilgi vermedi. İki güne normal odaya alacaklar" ifadelerini kullandı.