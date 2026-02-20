https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/unlu-komedyen-ve-oyuncu-yalcin-ozdenden-uzen-haber-yogun-bakima-kaldirildi-1103654831.html

Ünlü komedyen ve oyuncu Yalçın Özden'den üzen haber: Yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü komedyen ve oyuncu Yalçın Özden'den üzen haber: Yoğun bakıma kaldırıldı

Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden’in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. 78 yaşındaki Özden’in sağlık durumuna... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

Ünlü komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden’in beyin kanaması geçirdiği ve hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı ortaya çıktı. 78 yaşındaki Özden’in tedavisinin sürdüğü bildirildi.Özden’in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Mesajda, usta ismin yoğun bakımda bulunduğu belirtilerek sevenlerinden dua istendi.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."

