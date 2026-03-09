https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/nigdede-14-katli-apartmanda-dogalgaz-patlamasi-12-kisi-yaralandi-1104128523.html
Niğde'de 14 katlı apartmanda doğalgaz patlaması: 12 kişi yaralandı
Niğde'de 14 katlı apartmanda doğalgaz patlaması: 12 kişi yaralandı
09.03.2026
Niğde'de Selçuk Mahallesi'ndeki 14 katlı bir apartmanın birinci katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.Büyük çapta hasar oluşan apartmanda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.Çevrede tedbir alan ve binayı tahliye eden ekiplerin incelemesi devam ediyor.Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Niğde Valisi Nedim Akmeşe şu bilgilendirmede bulundu:
Niğde'de 14 katlı apartmanda doğalgaz patlaması: 12 kişi yaralandı
22:12 09.03.2026 (güncellendi: 22:13 09.03.2026)
Niğde'de bir apartmanda doğalgaz nedeniyle patlama meydana geldiği ve patlamada 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Sağlık Müdürlüğü verilerine göre yaralılardan durumu ağı olan kimse bulunmuyor.
Niğde’de Selçuk Mahallesi'ndeki 14 katlı bir apartmanın birinci katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Büyük çapta hasar oluşan apartmanda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.
Çevrede tedbir alan ve binayı tahliye eden ekiplerin incelemesi devam ediyor.
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Niğde Valisi Nedim Akmeşe şu bilgilendirmede bulundu:
Gerek itfaiye, gerek AFAD ekiplerimiz, gerek 112 ekiplerimiz binanın önce elektrik ve doğal gaz hatlarını tamamen kesti. Onun akabinde binamız boşaltıldı. Şu anda son kontrollerimiz yapılıyor. Sağlık Müdürlüğümüzden gelen bilgi 12 yaralımız var ama Allah'a çok şükür ki hiçbirinin ağır bir durumu yok. Şu anda müşahede altındalar. Biz de birazdan hastaneye gideceğiz. Çok geçmiş olsun. Gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma da yapılacaktır.