MSB açıkladı: 6 F-16 savaş uçağı Kuzey Kıbrıs'a konuşlandırıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerini... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, bugünden itibaren konuşlandırıldığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."
10:08 09.03.2026 (güncellendi: 10:49 09.03.2026)
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerini konuşlandırdı.
Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, bugünden itibaren konuşlandırıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."