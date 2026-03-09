https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/msb-acikladi-6-f-16-savas-ucagi-kuzey-kibrisa-konuslandirildi-1104107444.html

MSB açıkladı: 6 F-16 savaş uçağı Kuzey Kıbrıs'a konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerini... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, bugünden itibaren konuşlandırıldığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. ​Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

