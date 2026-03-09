https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/mobil-dunya-kongresine-iran-saldirilari-damga-vurdu-1104122897.html
Mobil Dünya Kongresi’ne İran saldırıları damga vurdu
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, Mobil Dünya Kongresi'ne damga vuran İsrail ve ABD protestoları oldu.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Barselona’da gerçekleşen küresel teknoloji forumu Mobil Dünya Kongresi, geçen hafta gerçekleşti. Kongrenin gerçekleştiği salonun dışında toplanan aktivistler, İsrail ordusuyla bağlantılı şirketlerin teknoloji fuarına katılımını protesto etti. Kongrede konuşma yapan İspanya Başbakanı Sanchez de ABD ve İsrail’in İran’a saldırısını kınadı.Yeni Şeyler Rehberi’nde kongrede yaşananları detaylarıyla anlatan gazeteci Serhat Ayan, şöyle aktardı:
Serhat Ayan
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, Mobil Dünya Kongresi’ne damga vuran İsrail ve ABD protestoları oldu.
Barselona’da gerçekleşen küresel teknoloji forumu Mobil Dünya Kongresi, geçen hafta gerçekleşti. Kongrenin gerçekleştiği salonun dışında toplanan aktivistler, İsrail ordusuyla bağlantılı şirketlerin teknoloji fuarına katılımını protesto etti. Kongrede konuşma yapan İspanya Başbakanı Sanchez de ABD ve İsrail’in İran’a saldırısını kınadı.
Yeni Şeyler Rehberi’nde kongrede yaşananları detaylarıyla anlatan gazeteci Serhat Ayan, şöyle aktardı:
“Artık jeopolitik depremler çağında yaşıyoruz. Amerika ve İsrail tam bu toplantılar başlayacakken İran’a saldırılar başlattı, çocuklar öldü. Dünya karmakarışık bir zaman yaşıyor. Bu toplantıların da siyasetten geri kalması çok mümkün değildi. Mobil Dünya Kongresi siyasetin biraz gölgesinde kaldı. Ortadoğu hava sahasının kapatılması lojistik bir kaos yarattı. Kongreye o bölgeden de çok sayıda katılımcı gidecekti. İnsanlar ülkelerinden çıkamadıkları için gidemediler. Fuar alanında küresel protestolar ve kınama mesajları da karşımıza çıktı. İspanya Başbakanı Sanchez, kongrenin açılış ve gala yemeğinde ABD ve İsrail’in müdahalesini kınadı. Bu konuşma teknoloji dünyasının devlerinin önünde alışılagelmişin dışında bir siyasi duruş olarak karşımıza çıktı. Gidenler şaşkına döndüler. Fuarın girişine aktivistler gitti, ‘Boykot İsrail, boykot ABD’ dedi. Teknolojiyi sömürgecilikten arındırın yazılı pankartlarla koridor oluşturdular. Teknolojiyi düşünen insanlar şişe dibi gözlüklü dünyayla ilgilenmeyen insanlar olduklarını dünyaya bir kere daha göstermiş oldular. Teknolojiyi takip edenlerin gerektiğinde herkesten daha fazla aktivist olduğunu ortaya koydular.”