Mobil Dünya Kongresi’ne İran saldırıları damga vurdu

“Artık jeopolitik depremler çağında yaşıyoruz. Amerika ve İsrail tam bu toplantılar başlayacakken İran’a saldırılar başlattı, çocuklar öldü. Dünya karmakarışık bir zaman yaşıyor. Bu toplantıların da siyasetten geri kalması çok mümkün değildi. Mobil Dünya Kongresi siyasetin biraz gölgesinde kaldı. Ortadoğu hava sahasının kapatılması lojistik bir kaos yarattı. Kongreye o bölgeden de çok sayıda katılımcı gidecekti. İnsanlar ülkelerinden çıkamadıkları için gidemediler. Fuar alanında küresel protestolar ve kınama mesajları da karşımıza çıktı. İspanya Başbakanı Sanchez, kongrenin açılış ve gala yemeğinde ABD ve İsrail’in müdahalesini kınadı. Bu konuşma teknoloji dünyasının devlerinin önünde alışılagelmişin dışında bir siyasi duruş olarak karşımıza çıktı. Gidenler şaşkına döndüler. Fuarın girişine aktivistler gitti, ‘Boykot İsrail, boykot ABD’ dedi. Teknolojiyi sömürgecilikten arındırın yazılı pankartlarla koridor oluşturdular. Teknolojiyi düşünen insanlar şişe dibi gözlüklü dünyayla ilgilenmeyen insanlar olduklarını dünyaya bir kere daha göstermiş oldular. Teknolojiyi takip edenlerin gerektiğinde herkesten daha fazla aktivist olduğunu ortaya koydular.”