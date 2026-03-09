https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/kazakistanda-kafede-patlama-can-kaybi-11e-yukseldi-1104114401.html

Kazakistan’da kafede patlama: Can kaybı 11’e yükseldi

Kazakistan’ın Şuçinsk kentinde 27 Şubat gecesi bir kafede meydana gelen gaz patlaması sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Yetkililer, ağır... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-09T12:38+0300

2026-03-09T12:38+0300

2026-03-09T12:38+0300

dünya

kazakistan

kafe

patlama

doğal gaz

yaralı

ölü

ceza

Kazakistan’ın kuzeyindeki Şuçinsk kentinde meydana gelen gaz patlamasının bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Yetkililerin açıklamalarına göre patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükseldiği bildirildi.Bölgedeki sağlık yetkilileri, patlamada ağır yaralanan iki kişinin daha hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 11’e çıktığı aktarıldı.Patlama kafede meydana geldiYetkililerden yapılan açıklamalara göre patlama, 27 Şubat gecesi Şuçinsk kentindeki 'Merkez Plov' adlı kafede meydana geldi. Söz konusu işletmenin beş katlı bir konuta bitişik olduğu bildirildi.Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle olay yerinde 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 16 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu aktarıldı.Olayda 28 kişinin yaralandığı, bunlardan 13’ünün hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bazı yaralıların ise ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği kaydedildi.Ağır yaralılar hastanede hayatını kaybettiBölge sağlık yetkililerinin açıklamasına göre patlamada ağır yaralanan iki kişinin daha hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.Akmola Bölgesi Sağlık İdaresi Başkanı Nariman Ermek tarafından yapılan açıklamada, “Doktorların tüm çabalarına rağmen iki ağır hasta kurtarılamadı.” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.Yetkililer ayrıca olayla ilgili ceza soruşturması başlatıldığını ve kafenin sahibinin gözaltına alındığını duyurdu.Ailelere maddi destek açıklamasıKazakistan hükümetinin patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine 4 bin dolar, yaralılara ise 2 bin dolar destek ödeneceğini açıkladığı bildirildi.Ayrıca hayatını kaybedenlerin yakınlarının kredi borçlarının kapatılacağı da ifade edildi.Yerel kaynaklara göre Şuçinsk kentinde merkezi doğalgaz sistemi bulunmadığı ve bazı binalarda gaz tüplerinin kullanıldığı aktarıldı.

kazakistan

2026

SON HABERLER

kazakistan, kafe, patlama, doğal gaz, yaralı, ölü, ceza