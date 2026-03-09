https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/belcikada-sinagog-onunde-patlama-liege-kentinde-guvenlik-alarmi-1104111538.html

Belçika’da Sinagog önünde patlama: Liege kentinde güvenlik alarmı

Belçika’nın Liege kentinde bir sinagogun önünde sabaha karşı patlama meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, sinagog binasında maddi hasar... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

Belçika, sabaha karşı meydana gelen bir patlamayla sarsıldı. Belçika’nın Liège kentinde bulunan bir sinagogun önünde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, sinagog binasında maddi hasar oluştu.Belçika basınında yer alan haberlere göre, olay yerel saatle yaklaşık 04.00 sıralarında meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve güvenlik ekibi sevk edildi.Patlama sinagogun önünde meydana geldiBelga haber ajansının yerel polise dayandırdığı bilgilere göre, patlama doğrudan sinagog binasının önünde gerçekleşti. Patlamanın etkisiyle binanın bazı pencereleri kırıldı ve çevrede maddi hasar oluştu.Yetkililer, olayda hiç kimsenin yaralanmadığını ve patlama sırasında sinagog içinde kimsenin bulunmadığını bildirdi.Bölge trafiğe kapatıldıOlayın ardından sinagogun bulunduğu cadde güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde inceleme başlatıldı.Patlamanın nedeni ve arkasında olabilecek kişi ya da grupların tespit edilmesi için adli ve teknik soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

