İzmir’de 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı
İzmir’de 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı
15:44 09.03.2026
© AA / Karabağlar Belediyesiİzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkartıldı.
© AA / Karabağlar Belediyesi
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine incelenen 2 katlı evde yoğun çöp ve atık tespit edildi. Halk ve çevre sağlığı açısından riskli bulunan evde, sahibinin verilen sürede temizlik yapmaması üzerine mahkeme kararıyla çalışma başlatıldı. Evden şimdiye kadar 12 kamyon çöp çıkarıldı.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı. Karabağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevrede yaşayanların şikayeti üzerine Gülyaka Mahallesi 2983 Sokak’taki evde belediye ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Halk ve çevre sağlığı açısından riskli bulundu

Evde yoğun çöp ve atık bulunduğunu gören ekipler, durumun halk ve çevre sağlığı açısından riskli olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından ev sahibine temizlik için süre verildi.

Mahkeme kararıyla temizlik başlatıldı

Ev sahibinin verilen süre içinde temizlik işlemini yapmaması üzerine, mahkeme kararıyla ekipler evde temizlik çalışmalarına başladı. Yapılan çalışma kapsamında evden 12 kamyon çöp çıkarıldı.

Temizlik çalışmaları sürüyor

Belediye ekiplerinin evdeki temizlik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
