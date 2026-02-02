https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/corumda-vahset-6-gundur-kayip-olan-kisinin-cesedi-cop-posetleri-icinde-bulundu-1103207841.html

Çorum’da vahşet: 6 gündür kayıp olan kişinin cesedi çöp poşetleri içinde bulundu

Çorum’da 6 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya’nın cansız bedeni, dere yatağında çöp poşetleri içinde parçalanmış halde bulundu. 02.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103207975_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_83a977c6c4c8ddc7af8a3f0a7fd0b7a8.jpg

Çorum Ulukavak Mahallesi’nde yaşayan Ali Osman Kaya (76), 28 Ocak öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine güvenlik birimleri harekete geçti.Son görüldüğü araç tespit edildiÇorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, Kaya’nın en son Çatak bölgesine giden komşusu A.F.K. (43)’ye ait araçta görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.Aramalar 6. gününde sonuç verdiÇalışmalara Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri de katıldı. Aramaların 6’ncı gününde, AFAD arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, jandarma ve emniyet personelinden oluşan 12 araç ve 45 personel, dron ve iz takip köpekleriyle bölgede tarama yaptı.Dere yatağında poşetler içinde bulunduYürütülen çalışmalar sonucu Ali Osman Kaya’nın parçalanmış cesedi, Çatak Tabiat Parkı mevkisindeki dere yatağında çöp poşetleri içinde bulundu. Yapılan incelemede cesedin kafa kısmının bulunamadığı öğrenildi.Bir şüpheli gözaltındaKaya’yı öldürüp cesedini dere yatağına bıraktığı iddia edilen A.F.K., güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

