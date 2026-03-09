https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/istanbulda-havanin-en-kirli-ve-temiz-oldugu-ilceler-belli-oldu-1104113568.html

İstanbul’da havanın en kirli ve temiz olduğu ilçeler belli oldu

İstanbul’da havanın en kirli ve temiz olduğu ilçeler belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmaya göre, İstanbul’da hava kirliliği 2026 yılı şubat ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-09T12:14+0300

2026-03-09T12:14+0300

2026-03-09T12:14+0300

türki̇ye

i̇stanbul

hava

kirli hava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104113794_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f25303828420b278a56302130e8cc07d.jpg

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmaya göre, İstanbul’da hava kirliliği şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 arttı.İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından, İstanbul’da 2025 ve 2026 yıllarının şubat ayları hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonlarınca kaydedilen havadaki azot dioksit (NO2) oranı incelendi.Azot dioksit ortalaması 44,1 mikrograma çıktıÇalışmaya göre, İstanbul’da şubat ayındaki azot dioksit konsantrasyonu ortalaması 17 istasyonda metreküp başına 44,1 mikrogram olarak ölçüldü. Bu değer, Şubat 2025’te 40,4 mikrogram seviyesindeydi.Buna göre, azot dioksit kaynaklı hava kirliliği, şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.En yüksek kirlilik Beşiktaş’ta, en düşük değer Beylikdüzü’ndeŞubat 2026’da kentte azot dioksit hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 73,5 mikrogramla Beşiktaş oldu. Beşiktaş’ı sırasıyla 62 mikrogramla Aksaray ve 56,6 mikrogramla Yenibosna izledi.Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon ise metreküp başına 26,1 mikrogramla Beylikdüzü oldu. Arnavutköy istasyonunda 26,6 mikrogram, Avcılar istasyonunda ise 29 mikrogram ölçüm yapıldı.10 istasyonda artış, 7 istasyonda düşüş kaydedildiAzot dioksit hava kirliliği oranı şubatta 7 istasyonda azaldı, 10 istasyonda ise arttı.Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kirliliğin en fazla azaldığı istasyon, yüzde 16 ile Aksaray oldu. Aksaray’ı yüzde 8’le Sancaktepe, Selimiye ve Bağcılar izledi.Buna karşılık, azot dioksit hava kirliliği oranının en fazla arttığı istasyonlar ise yüzde 94’le Çatladıkapı ve yüzde 77’yle Sarıyer olarak kaydedildi.Prof. Dr. Toros: Hava kirliliğindeki artış büyük ölçüde meteorolojik şartlarla ilişkiliÇalışmayı değerlendiren Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’da 37 noktada hava kalitesi değerlerinin ölçüldüğünü, verilerin hem Bakanlığın hem de İBB’nin internet sitesinde yayımlandığını söyledi.Hava kalitesinin kamuoyuna renk skalasıyla sunulduğunu belirten Toros, "Yeşilden mora ve kahverengiye kadar giden bir renk skalası var. Bu renklere baktığımız zaman yaşadığımız bölgedeki havanın kalitesinin nasıl olduğunu anlayabiliyoruz." dedi.Toros, "Geçtiğimiz şubat dönemiyle geçen yılın şubat dönemine baktık. İstasyonlarda zaman zaman veri kesintileri olabiliyor ancak 17 istasyonda verilerin yüzde 75 ve üzerinde olduğunu gördük. Geçen yılın şubat ayına göre bu yıl şubat ayında yaklaşık yüzde 9 artış var. Aynı zamanda bu şubat ile ocak ayına da baktık. Ocak ayıyla karşılaştırdığımızda, hava kirliliği değerlerinde yüzde 11 artış olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.Artışın nedeni büyük ölçüde meteorolojik koşullarBüyük şehirlerde hava kirliliğinin önemli kaynaklarından birinin içten yanmalı motorlu araçlar olduğunu belirten Toros, şubat ayında taşıt sayısı, ısınma veya sanayi faaliyetlerinde belirgin bir değişim olmadığını, bu nedenle artışın büyük ölçüde meteorolojik şartlarla ilişkili olduğunu kaydetti.Toros, "Yüksek basınç hakim olduğu zaman kirleticiler dağılamıyor ve şehir üzerinde birikiyor. Bu da kirliliğin artmasına yol açabiliyor. Alçak basınç alanları hakim olduğunda ise daha çok rüzgar ve yağış oluyor. Rüzgar ve yağış da havanın temizlenmesine yardımcı oluyor. Yani meteorolojik şartlar kirliliği etkiliyor." diye konuştu.Araçlar ve sanayi tesisleri hava kalitesini etkiliyorProf. Dr. Hüseyin Toros, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 90’ından fazlasının kirli hava soluduğunu ve hava kirliliğinin insanlığın en önemli sorunlarından biri olduğunu dile getirdi.Bir kişinin günde ortalama 10-15 kilogram hava soluduğunu hatırlatan Toros, havanın solunum sistemi başta olmak üzere kalp, damar ve beyin sağlığı üzerinde ciddi etkileri bulunduğuna dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/prof-dr-ahmet-ercan-denizli-depremi-sonrasi-uyardi-7-buyuklugunde-sarsinti-uretebilir-1104111635.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, hava, kirli hava