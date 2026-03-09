https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/israilden-beyrutta-hizbullah-hedeflerine-yeni-saldiri-dahiya-yeniden-vuruldu-1104112077.html
İsrail’den Beyrut’ta Hizbullah hedeflerine yeni saldırı: Dahiya yeniden vuruldu
İsrail’den Beyrut’ta Hizbullah hedeflerine yeni saldırı: Dahiya yeniden vuruldu
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerindeki Dahiya bölgesinde Hizbullah'a ait altyapıyı hedef alan yeni saldırılar başlattığını duyurdu... 09.03.2026
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyölerindeki Dahiya bölgesinde bulunan Hizbullah altyapısına yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı.Ordu tarafından yapılan açıklamada, operasyonların Hizbullah’ın askeri altyapısını hedef aldığı ve saldırıların özellikle Beyrut’un güneyindeki Dahiya bölgesinde yoğunlaştığı belirtildi.Dahiya yeniden hedefteİsrail askeri kaynaklarına göre saldırılar, Hizbullah’ın iletişim, lojistik ve operasyonel altyapısına yönelik gerçekleştirildi.Dahiya banliyösü, Hizbullah’ın siyasi ve askeri merkezlerinden biri olarak biliniyor ve geçmişte de İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda sık sık hedef alınmıştı.Bölgedeki saldırıların ardından güvenlik durumuna ilişkin yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.Bölgesel gerilim büyüyorUzmanlar, Beyrut’ta Hizbullah altyapısına yönelik saldırıların, Orta Doğu’daki mevcut krizin Lübnan cephesinde daha geniş bir çatışmaya dönüşme riskini artırabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.İsrail ile Hizbullah arasında son dönemde artan gerilim, Lübnan sınırı boyunca karşılıklı saldırılar ve askeri hareketlilik ile dikkat çekiyor.
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyölerindeki Dahiya bölgesinde Hizbullah’a ait altyapıyı hedef alan yeni saldırılar başlattığını duyurdu. İsrail ordusuna göre operasyonlar Hizbullah’ın askeri altyapısını hedef alıyor. Bölgedeki gerilim tırmanırken, çatışmaların yeni bir cepheye yayılabileceği endişelerini artırıyor.
