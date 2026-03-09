https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/israilden-beyrutta-hizbullah-hedeflerine-yeni-saldiri-dahiya-yeniden-vuruldu-1104112077.html

İsrail’den Beyrut’ta Hizbullah hedeflerine yeni saldırı: Dahiya yeniden vuruldu

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyölerindeki Dahiya bölgesinde Hizbullah’a ait altyapıyı hedef alan yeni saldırılar başlattığını duyurdu... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-09T11:51+0300

2026-03-09T11:51+0300

2026-03-09T11:51+0300

dünya

hizbullah

i̇srail

lübnan

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104066212_44:0:432:218_1920x0_80_0_0_ba27c1566267d3bc2b7267be638727b9.png

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyölerindeki Dahiya bölgesinde bulunan Hizbullah altyapısına yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı.Ordu tarafından yapılan açıklamada, operasyonların Hizbullah’ın askeri altyapısını hedef aldığı ve saldırıların özellikle Beyrut’un güneyindeki Dahiya bölgesinde yoğunlaştığı belirtildi.Dahiya yeniden hedefteİsrail askeri kaynaklarına göre saldırılar, Hizbullah’ın iletişim, lojistik ve operasyonel altyapısına yönelik gerçekleştirildi.Dahiya banliyösü, Hizbullah’ın siyasi ve askeri merkezlerinden biri olarak biliniyor ve geçmişte de İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda sık sık hedef alınmıştı.Bölgedeki saldırıların ardından güvenlik durumuna ilişkin yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.Bölgesel gerilim büyüyorUzmanlar, Beyrut’ta Hizbullah altyapısına yönelik saldırıların, Orta Doğu’daki mevcut krizin Lübnan cephesinde daha geniş bir çatışmaya dönüşme riskini artırabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.İsrail ile Hizbullah arasında son dönemde artan gerilim, Lübnan sınırı boyunca karşılıklı saldırılar ve askeri hareketlilik ile dikkat çekiyor.

i̇srail

lübnan

2026

hizbullah, i̇srail, lübnan, ortadoğu