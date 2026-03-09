Türkiye
Hürmüz Boğazı krizi Irak limanlarını vurdu: Tek bir tanker bile giremedi
Hürmüz Boğazı krizi Irak limanlarını vurdu: Tek bir tanker bile giremedi
Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının ardından Irak limanlarına hiçbir ticari gemi veya petrol tankeri giriş yapmadı. Irak Limanlar Müdürü, boğazdaki kriz... 09.03.2026
Ortadoğu’daki çatışmaların enerji piyasalarına etkisi büyürken Hürmüz Boğazı’ndaki kriz Irak limanlarını doğrudan vurdu. Irak Limanlar Müdürü Farhan el-Fartousi, boğazdan geçişlerin askıya alınmasından bu yana Irak limanlarına tek bir ticari geminin veya petrol tankerinin giriş yapmadığını açıkladı.Yetkili, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından bu yana tek bir ticari gemi ya da petrol tankeri Irak limanlarına gelmedi” ifadelerini kullandı.Ticari sevkiyat tamamen durduIraklı yetkililere göre kriz, özellikle Basra Körfezi’ndeki enerji taşımacılığını durma noktasına getirdi. Hürmüz Boğazı üzerinden geçen tankerlerin durması, Irak limanlarına yönelik ticari hareketliliği de fiilen sona erdirdi.Enerji ve lojistik uzmanları, bu durumun devam etmesi halinde Irak’ın petrol ihracatı ve bölgesel ticaret akışının ciddi şekilde etkilenebileceği uyarısında bulunuyor.Krizin arkasında ABD-İsrail-İran gerilimiBölgedeki kriz, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’daki hedeflere yönelik saldırılarıyla yeni bir aşamaya girdi. Tahran dahil çeşitli noktalara düzenlenen saldırılarda maddi hasar ve sivil kayıplar meydana geldi.İran ise saldırılara karşılık olarak İsrail topraklarına ve Orta Doğu’daki ABD askeri üslerine misilleme saldırıları gerçekleştirdi. Bu gelişmeler, Basra Körfezi çevresinde askeri gerilimi hızla tırmandırdı.Dünya enerji rotası tehlikedeUzmanlara göre Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti açısından dünyanın en kritik geçiş noktalarından biri. Basra Körfezi’nden çıkan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) büyük bölümü bu dar boğazdan geçerek dünya pazarlarına ulaşıyor.Artan gerilim nedeniyle boğazın fiili abluka altına girmesi, sadece Irak’ı değil Körfez ülkelerinin petrol ihracatını ve küresel enerji fiyatlarını da doğrudan etkileyebilecek bir risk olarak görülüyor.
Hürmüz Boğazı krizi Irak limanlarını vurdu: Tek bir tanker bile giremedi

11:45 09.03.2026
Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının ardından Irak limanlarına hiçbir ticari gemi veya petrol tankeri giriş yapmadı. Irak Limanlar Müdürü, boğazdaki kriz nedeniyle sevkiyatın tamamen durduğunu açıkladı. İran çevresindeki askeri gerilim, Basra Körfezi’nden dünya enerji piyasalarına uzanan kritik petrol ve LNG rotasını ciddi biçimde etkiliyor.
Ortadoğu’daki çatışmaların enerji piyasalarına etkisi büyürken Hürmüz Boğazı’ndaki kriz Irak limanlarını doğrudan vurdu. Irak Limanlar Müdürü Farhan el-Fartousi, boğazdan geçişlerin askıya alınmasından bu yana Irak limanlarına tek bir ticari geminin veya petrol tankerinin giriş yapmadığını açıkladı.
Yetkili, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından bu yana tek bir ticari gemi ya da petrol tankeri Irak limanlarına gelmedi” ifadelerini kullandı.

Ticari sevkiyat tamamen durdu

Iraklı yetkililere göre kriz, özellikle Basra Körfezi’ndeki enerji taşımacılığını durma noktasına getirdi. Hürmüz Boğazı üzerinden geçen tankerlerin durması, Irak limanlarına yönelik ticari hareketliliği de fiilen sona erdirdi.
Enerji ve lojistik uzmanları, bu durumun devam etmesi halinde Irak’ın petrol ihracatı ve bölgesel ticaret akışının ciddi şekilde etkilenebileceği uyarısında bulunuyor.

Krizin arkasında ABD-İsrail-İran gerilimi

Bölgedeki kriz, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’daki hedeflere yönelik saldırılarıyla yeni bir aşamaya girdi. Tahran dahil çeşitli noktalara düzenlenen saldırılarda maddi hasar ve sivil kayıplar meydana geldi.
İran ise saldırılara karşılık olarak İsrail topraklarına ve Orta Doğu’daki ABD askeri üslerine misilleme saldırıları gerçekleştirdi. Bu gelişmeler, Basra Körfezi çevresinde askeri gerilimi hızla tırmandırdı.

Dünya enerji rotası tehlikede

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti açısından dünyanın en kritik geçiş noktalarından biri. Basra Körfezi’nden çıkan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) büyük bölümü bu dar boğazdan geçerek dünya pazarlarına ulaşıyor.
Artan gerilim nedeniyle boğazın fiili abluka altına girmesi, sadece Irak’ı değil Körfez ülkelerinin petrol ihracatını ve küresel enerji fiyatlarını da doğrudan etkileyebilecek bir risk olarak görülüyor.
