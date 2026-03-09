https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/ispanyol-adalet-bakanindan-milli-atici-yusuf-dikece-mesaj-istanbulda-gorusuruz-1104119111.html

İspanyol Adalet Bakanı'ndan milli atıcı Yusuf Dikeç'e mesaj: İstanbul'da görüşürüz

İspanya Adalet Bakanı İspanya Adalet Bakanı Bolanos'tan, kendisine benzetilen milli atıcı Yusuf Dikeç'le İstanbul'da görüşebileceğini söyledi. 09.03.2026, Sputnik Türkiye

İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia, kendisine benzetilen Türk milli atıcı Yusuf Dikeç ile İstanbul'a gerçekleştireceği ziyarette görüşebileceğini duyurdu. İstanbul'a gelme planı olduğunu söyleyen Bakan Garcia, Dikeç'i de etiketlediği sosyal medya paylaşımında "Türkiye Adalet Bakanı'nın Madrid'e yaptığı ziyarete karşılık olarak İstanbul'a gitme planım var. Yusuf Dikeç orada görüşürüz ya da görüşmeyiz ve (birbirlerine benzerlik olarak) şüpheyle kalmaya devam ederiz" ifadelerini kullandıİstanbul'u gelme planı varİspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı çıkarak "Savaşa hayır" mesajı vermesinin ardından Türk kamuoyundaki İspanya halkıyla birlik ve dayanışma mesajları, aynı şekilde bu ülkede de karşılık buluyor. Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'a gelme planı olduğunu söyledi. İspanyol Bakan, kendisine benzetilen Türk milli atıcı Yusuf Dikeç'i de etiketlediği paylaşımında, "Türkiye Adalet Bakanı'nın Madrid'e yaptığı ziyarete karşılık olarak İstanbul'a gitme planım var. Yusuf Dikeç orada görüşürüz ya da görüşmeyiz ve (birbirlerine benzerlik olarak) şüpheyle kalmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.Dikeç'e benzerliğine atıfta bulunmuştuBolanos ile Dikeç, 7 Mart'ta X hesaplarından karşılıklı yazışmalarında birbirlerine benzerlikleriyle ilgili sosyal medyadaki yorumlara atıfta bulunmuştu. Bolanos, "Garanti ederim ki aynı kişi değiliz. Böyle nişan alma yeteneğine sahip olmak hoşuma giderdi. Türk dostlarımıza kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullanmış, Dikeç de "Sanırım ikimizi de aynı anda görmedikleri sürece inanmayacaklar." yanıtını vermişti.

