İspanya Adalet Bakanı kendisine benzetilen Yusuf Dikeç'i paylaştı: Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum
Türkiye-İspanya arasında sosyal medyada giderek büyüyen dostluk dikkat çekerken İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños'un son paylaşımı gündem oldu. Bakan, sosyal medyada kendisine benzetilen Türk milli sporcusu Yusuf Dikeç'le ilgili paylaşımı "Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler" mesajıyla paylaştı. Milyonlarca beğeni aldı ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sonucu başlayan savaştaki tutumu nedeniyle Türk kamuoyundan İspanya'ya yönelik dostluk paylaşımları büyüyor. Son olarak İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños'un paylaşımı gündem oldu. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgilerİspanya’da bir sosyal medya kullanıcısının Bakan Bolaños’u milli atıcı Yusuf Dikeç’e benzetmesi sonrası paylaşımı alıntılayan Bolaños, “Türkler buna bayılacak. Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Keşke benim de o tür bir hedefim olsaydı. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler.” ifadelerini kullandı. Gönderi 1 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşırken binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.
yusuf dikeç, i̇spanya, türkiye, i̇spanya adalet bakanı félix bolaños, dostluk
