Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/ispanya-adalet-bakani-kendisine-benzetilen-yusuf-dikeci-paylasti-ayni-kisi-olmadigimizin-1104080032.html
İspanya Adalet Bakanı kendisine benzetilen Yusuf Dikeç'i paylaştı: Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum
İspanya Adalet Bakanı kendisine benzetilen Yusuf Dikeç'i paylaştı: Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum
Sputnik Türkiye
İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños, kendisine benzetilen Türk milli sporcu Yusuf Dikeç'in fotoğrafını 'aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum' diyerek... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T14:19+0300
2026-03-07T14:19+0300
yaşam
yusuf dikeç
i̇spanya
türkiye
i̇spanya adalet bakanı félix bolaños
dostluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104079495_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d275e85ec53aa2cd50fd023a9784b4b5.jpg
Türkiye-İspanya arasında sosyal medyada giderek büyüyen dostluk dikkat çekerken İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños'un son paylaşımı gündem oldu. Bakan, sosyal medyada kendisine benzetilen Türk milli sporcusu Yusuf Dikeç'le ilgili paylaşımı "Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler" mesajıyla paylaştı. Milyonlarca beğeni aldı ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sonucu başlayan savaştaki tutumu nedeniyle Türk kamuoyundan İspanya'ya yönelik dostluk paylaşımları büyüyor. Son olarak İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños'un paylaşımı gündem oldu. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgilerİspanya’da bir sosyal medya kullanıcısının Bakan Bolaños’u milli atıcı Yusuf Dikeç’e benzetmesi sonrası paylaşımı alıntılayan Bolaños, “Türkler buna bayılacak. Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Keşke benim de o tür bir hedefim olsaydı. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler.” ifadelerini kullandı. Gönderi 1 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşırken binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/ispanya-rest-cekince-olan-oldu-turkler-ve-ispanyollar-birbirine-ovgu-yagdirdi-istanbul-park-formula-1104014859.html
i̇spanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104079495_239:0:1679:1080_1920x0_80_0_0_b06b7bfa3cea2f954b2297030c8f3170.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yusuf dikeç, i̇spanya, türkiye, i̇spanya adalet bakanı félix bolaños, dostluk
yusuf dikeç, i̇spanya, türkiye, i̇spanya adalet bakanı félix bolaños, dostluk

İspanya Adalet Bakanı kendisine benzetilen Yusuf Dikeç'i paylaştı: Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum

14:19 07.03.2026
Yusuf Dikeç-Félix Bolaños
Yusuf Dikeç-Félix Bolaños - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
Abone ol
İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños, kendisine benzetilen Türk milli sporcu Yusuf Dikeç'in fotoğrafını 'aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum' diyerek paylaştı. Paylaşım milyonlarca beğeni aldı.
Türkiye-İspanya arasında sosyal medyada giderek büyüyen dostluk dikkat çekerken İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños'un son paylaşımı gündem oldu. Bakan, sosyal medyada kendisine benzetilen Türk milli sporcusu Yusuf Dikeç'le ilgili paylaşımı "Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler" mesajıyla paylaştı.
Yusuf Dikeç-Félix Bolaños
Yusuf Dikeç-Félix Bolaños - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
Yusuf Dikeç-Félix Bolaños

Milyonlarca beğeni aldı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sonucu başlayan savaştaki tutumu nedeniyle Türk kamuoyundan İspanya'ya yönelik dostluk paylaşımları büyüyor. Son olarak İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños'un paylaşımı gündem oldu.
Yusuf Dikeç-Félix Bolaños
Yusuf Dikeç-Félix Bolaños - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
Yusuf Dikeç-Félix Bolaños

Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler

İspanya’da bir sosyal medya kullanıcısının Bakan Bolaños’u milli atıcı Yusuf Dikeç’e benzetmesi sonrası paylaşımı alıntılayan Bolaños, “Türkler buna bayılacak. Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Keşke benim de o tür bir hedefim olsaydı. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler.” ifadelerini kullandı. Gönderi 1 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşırken binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.
İspanya Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
TÜRKİYE
İspanya rest çekince olan oldu, Türkler ve İspanyollar birbirine övgü yağdırdı: 'İstanbul Park Formula 1'e dönmeli'
4 Mart, 22:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала