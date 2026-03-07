https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/ispanya-adalet-bakani-kendisine-benzetilen-yusuf-dikeci-paylasti-ayni-kisi-olmadigimizin-1104080032.html

İspanya Adalet Bakanı kendisine benzetilen Yusuf Dikeç'i paylaştı: Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum

İspanya Adalet Bakanı kendisine benzetilen Yusuf Dikeç'i paylaştı: Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum

Sputnik Türkiye

İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños, kendisine benzetilen Türk milli sporcu Yusuf Dikeç'in fotoğrafını 'aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum' diyerek... 07.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-07T14:19+0300

2026-03-07T14:19+0300

2026-03-07T14:19+0300

yaşam

yusuf dikeç

i̇spanya

türkiye

i̇spanya adalet bakanı félix bolaños

dostluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104079495_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d275e85ec53aa2cd50fd023a9784b4b5.jpg

Türkiye-İspanya arasında sosyal medyada giderek büyüyen dostluk dikkat çekerken İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños'un son paylaşımı gündem oldu. Bakan, sosyal medyada kendisine benzetilen Türk milli sporcusu Yusuf Dikeç'le ilgili paylaşımı "Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler" mesajıyla paylaştı. Milyonlarca beğeni aldı ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sonucu başlayan savaştaki tutumu nedeniyle Türk kamuoyundan İspanya'ya yönelik dostluk paylaşımları büyüyor. Son olarak İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños'un paylaşımı gündem oldu. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgilerİspanya’da bir sosyal medya kullanıcısının Bakan Bolaños’u milli atıcı Yusuf Dikeç’e benzetmesi sonrası paylaşımı alıntılayan Bolaños, “Türkler buna bayılacak. Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Keşke benim de o tür bir hedefim olsaydı. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler.” ifadelerini kullandı. Gönderi 1 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşırken binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/ispanya-rest-cekince-olan-oldu-turkler-ve-ispanyollar-birbirine-ovgu-yagdirdi-istanbul-park-formula-1104014859.html

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yusuf dikeç, i̇spanya, türkiye, i̇spanya adalet bakanı félix bolaños, dostluk