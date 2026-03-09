https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/iskocyada-tarihi-binada-buyuk-yangin-bina-kismen-coktu-tren-seferleri-iptal-edildi-1104108421.html
İskoçya'da tarihi binada büyük yangın: Bina kısmen çöktü, tren seferleri iptal edildi
09.03.2026
İskoçya, Glasgow'daki merkez metro istasyonu yakınlarında bulunan tarihi bina, çıkan yangın sonucu kısmen çöktü. 1800'lerden kalma tarihi bina büyük ölçüde...
İskoçya'nın Glasgow kentinde metro istasyonu yakınında bulunan tarihi bir binada çıkan büyük yangın nedeniyle istasyon çevresinde ciddi hasar meydana geldi ve tren seferleri durduruldu.Tarihi binanın zemin katında bulunan bir mağazada çıkan yangında, alevlerin hızla yayılmasıyla birlikte Viktorya dönemine ait tarihi bina saatler içinde büyük ölçüde hasar gördü ve kısmen çöktü. İskoçya İtfaiyesi, yangına ilk müdahalenin yerel saatle 15.45’te yapıldığını açıkladı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine 60’tan fazla itfaiyeci ve 15 araç sevk edildi. Ekipler, yangının başlamasından 13 saatten fazla süre sonra bile alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmediğini duyurdu. Yangının etkilediği bölge, Glasgow merkez tren istasyonunun hemen yanında yer alıyor. Yetkililer, istasyonun en az pazartesi gününün sonuna kadar kapalı kalacağını ve yeniden açılış için henüz net bir tarih bulunmadığını açıkladı. Yangın nedeniyle bölgedeki oteller tahliye edildi. İskoçya Başbakanı John Swinney ise olayla ilgili yaptığı açıklamada yaşanan görüntülerden “derin endişe duyduğunu” belirterek vatandaşlara acil durum ekiplerinin uyarılarına uymaları çağrısında bulundu.
