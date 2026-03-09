Türkiye
İran'daki petrol tesislerinin vurulmasıyla gündeme geldi: Asit yağmurları Türkiye'ye gelir mi?
İran'daki petrol tesislerinin vurulmasıyla gündeme geldi: Asit yağmurları Türkiye'ye gelir mi?
İran'da petrol depoları ve rafinerilerin vurulmasının ardından ortaya çıkan yoğun duman bulutları nedeniyle "asit yağmuru" ve "siyah yağmur" riski gündeme... 09.03.2026
İran'daki petrol tesislerinin vurulmasıyla gündeme geldi: Asit yağmurları Türkiye'ye gelir mi?

08:27 09.03.2026
Tahran bombalandı
Tahran bombalandı
© REUTERS Majid Asgaripour
Abone ol
İran’da petrol depoları ve rafinerilerin vurulmasının ardından ortaya çıkan yoğun duman bulutları nedeniyle “asit yağmuru” ve “siyah yağmur” riski gündeme geldi. Asit veya siyah yağmur Türkiye'ye gelir mi? Uzmanı açıkladı.
İran’da petrol depoları ve rafinerilerin vurulmasının ardından ortaya çıkan yoğun duman bulutları nedeniyle “asit yağmuru” ve “siyah yağmur” riski gündeme geldi. İran Kızılayı (Iranian Red Crescent Society), petrol depolarındaki yangınların atmosfere çok miktarda kirletici kimyasal gaz ve partikül yaydığını belirterek halka uyarıda bulundu.
İran basınında yer alan haberlerde, yangınlardan yükselen dumanın yağışla birleşmesi halinde zararlı kimyasal maddelerin yağmur damlalarıyla birlikte yere inebileceği ifade ediliyor.
Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, kirleticilerin atmosferde yükselerek farklı bölgelere taşınabileceğini ancak mevcut meteorolojik şartlarda Türkiye için risk görünmediğini açıkladı.
Şen, kirleticilerin bölgede genellikle bin ila 3 bin metre seviyelerine kadar yükselebileceğini ve bulutlarla birleşmesi halinde asit yağışlarına yol açabileceğini belirtti.

Siyah yağmur nasıl oluşur?

Uzmanlara göre petrol ve yakıt depolarının yanması sırasında atmosfere sülfür dioksit (SO₂), azot oksitler (NOₓ), hidrokarbonlar ve kurum parçacıkları yayılıyor. Bu gazlar havadaki nemle birleştiğinde asidik bileşikler oluşturabiliyor.
Yağış olması durumunda bu maddeler “asit yağmuru” olarak yere inebiliyor. Duman ve kurumun yoğun olduğu durumlarda ise yağmur damlaları siyah veya koyu renkli görünebiliyor ve bu durum halk arasında “siyah yağmur” olarak adlandırılıyor.

İran Kızılayı uyardı

İran Kızılayı’nın uyarılarında, böyle bir yağışın ciltte tahriş, solunum yolu sorunları ve gözlerde yanma gibi sağlık problemlerine yol açabileceği belirtiliyor. Bu nedenle özellikle yağış sırasında mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalınması, yağmur suyuna doğrudan temas edilmemesi ve açık su kaynaklarının kullanılmaması tavsiye ediliyor.
Kurum, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda şu uyarılarda bulundu:
Patlamaların ardından yağış sırasında hiçbir koşulda evinizden dışarı çıkmayın.
Eğer dışarıdaysanız, hemen beton ya da metal çatılar altına sığının ve ağaçların altına sığınmaktan kaçının.
Yağmur ciltle temas ederse etkilenen bölgeyi kesinlikle ovalamayın; yalnızca sürekli akan soğuk suyla durulayın.
Yağmurla ıslanmış kıyafetlerinizi hemen değiştirin ve bu kıyafetleri ağzı kapalı bir torbaya koyun.

Asit yağmuruna nasıl önlem alınır?

Yetkililer ayrıca yoğun dumanın bulunduğu bölgelerde maske kullanılması, dışarıda giyilen kıyafetlerin yıkanması, pencerelerin kapalı tutulması ve dış ortamdan gelen partiküllere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Solunum yollarının etkilenmesi durumunda ise tuzlu suyla gargara yapılması ve gerekirse sağlık kuruluşlarına başvurulması öneriliyor.
