İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalar nedeniyle ‘uçak bileti fiyatlarında hızlı yükseliş’ uyarısı
İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalar nedeniyle ‘uçak bileti fiyatlarında hızlı yükseliş’ uyarısı
ABD ve İsrail'inilk saldırılarının ardından geçen günlerde jet yakıtı fiyatları yüzde 56 gibi dikkat çekici bir oranda yükseldi. Uçak bilet fiyatlarında hızlı yükseliş uyarısı, detaylar haberde...
Öte yandan ABD merkezli havayolu şirketi United Airlines CEO'su Scott Kirby, savaşın bilet fiyatlarına etkisinin "muhtemelen hızlı başlayacağını" söyledi.Kirby bu değerlendirmeyi Harvard'da düzenlenen bir etkinlikte yaptı. Açıklama The Street tarafından aktarıldı.Kirby ayrıca artan yakıt maliyetlerinin şirketin açıklayacağı bir sonraki finansal sonuçlar üzerinde 'kayda değer bir etki' yaratabileceğini belirtti.İptal edilen uçuşlar ve gelir kaybıSavaş nedeniyle Ortadoğu'da iptal edilen veya başka rotalara yönlendirilen uçuşlar da havayolu şirketleri için gelir kaybına yol açıyor.Bununla birlikte Citigroup analistlerinin yayımladığı bir notta, büyük havayolu şirketlerinin yakıt fiyatlarındaki artışla başa çıkma konusunda daha avantajlı olduğu ifade edildi.Şoklara karşı en hassas olanlarAnalistler 4 Mart tarihli notlarında şu değerlendirmeyi yaptı:
Jet yakıtı, havayolu şirketlerinin işletme giderlerinin yaklaşık beşte birini oluşturuyor. ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta Iran’a yönelik ilk saldırılarının ardından geçen günlerde jet yakıtı fiyatları yüzde 56 gibi dikkat çekici bir oranda yükseldi.
New York merkezli CBS News tarafından pazar araştırmaları şirketi Atmosphere Research Group’un kurucusu Henry Harteveldt, ‘jet yakıtının spot fiyatları hızla yükselmeye başladıkça bu hafta uçak bileti fiyatlarının artırmaya başladığını’ söyledi.
Ortadoğu’da petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti için kritik bir güzergah olan Hürmüz Boğazı
ise çatışmalar nedeniyle fiilen kapalı durumda.
Harteveldt, şu an için fiyat artışlarının genellikle birinci sınıf ve business class gibi ‘premium koltuklar’ için uygulandığını belirtti ve ekledi:
Havayolları önemli ölçüde artan yakıt maliyetlerini karşılayabilmek için bilet fiyatlarını ne kadar yükseltebilecekleri ile fiyatların ne zaman fazla yüksek olacağı arasında bir denge bulmaya çalışıyor.
‘Muhtemelen hızlı başlayacak’
Öte yandan ABD merkezli havayolu şirketi United Airlines CEO’su Scott Kirby, savaşın bilet fiyatlarına etkisinin “muhtemelen hızlı başlayacağını” söyledi.
Kirby bu değerlendirmeyi Harvard’da düzenlenen bir etkinlikte yaptı. Açıklama The Street tarafından aktarıldı.
Kirby ayrıca artan yakıt maliyetlerinin şirketin açıklayacağı bir sonraki finansal sonuçlar üzerinde ‘kayda değer bir etki’ yaratabileceğini belirtti.
İptal edilen uçuşlar ve gelir kaybı
Savaş nedeniyle Ortadoğu’da iptal edilen veya başka rotalara yönlendirilen uçuşlar da havayolu şirketleri için gelir kaybına yol açıyor.
Bununla birlikte Citigroup analistlerinin yayımladığı bir notta, büyük havayolu şirketlerinin yakıt fiyatlarındaki artışla başa çıkma konusunda daha avantajlı olduğu ifade edildi.
Şoklara karşı en hassas olanlar
Analistler 4 Mart tarihli notlarında şu değerlendirmeyi yaptı:
Talepteki güçlü seyir artan yakıt fiyatlarını kısmen dengeleyebilir. Ancak kar marjı düşük olan ve gelirlerine oranla yakıt gideri yüksek olan havayolları yakıt fiyatlarındaki şoklara karşı en hassas olanlar.