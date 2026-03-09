https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/irana-yonelik-saldirilarla-baslayan-catismalar-nedeniyle-ucak-bileti-fiyatlarinda-hizli-yukselis-1104115438.html

İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalar nedeniyle ‘uçak bileti fiyatlarında hızlı yükseliş’ uyarısı

İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalar nedeniyle ‘uçak bileti fiyatlarında hızlı yükseliş’ uyarısı

ABD ve İsrail'inilk saldırılarının ardından geçen günlerde jet yakıtı fiyatları yüzde 56 gibi dikkat çekici bir oranda yükseldi. Uçak bilet fiyatlarında hızlı yükseliş uyarısı, detaylar haberde...

New York merkezli CBS News tarafından pazar araştırmaları şirketi Atmosphere Research Group’un kurucusu Henry Harteveldt, ‘jet yakıtının spot fiyatları hızla yükselmeye başladıkça bu hafta uçak bileti fiyatlarının artırmaya başladığını’ söyledi.Harteveldt, şu an için fiyat artışlarının genellikle birinci sınıf ve business class gibi ‘premium koltuklar’ için uygulandığını belirtti ve ekledi:‘Muhtemelen hızlı başlayacak’Öte yandan ABD merkezli havayolu şirketi United Airlines CEO’su Scott Kirby, savaşın bilet fiyatlarına etkisinin “muhtemelen hızlı başlayacağını” söyledi.Kirby bu değerlendirmeyi Harvard’da düzenlenen bir etkinlikte yaptı. Açıklama The Street tarafından aktarıldı.Kirby ayrıca artan yakıt maliyetlerinin şirketin açıklayacağı bir sonraki finansal sonuçlar üzerinde ‘kayda değer bir etki’ yaratabileceğini belirtti.İptal edilen uçuşlar ve gelir kaybıSavaş nedeniyle Ortadoğu’da iptal edilen veya başka rotalara yönlendirilen uçuşlar da havayolu şirketleri için gelir kaybına yol açıyor.Bununla birlikte Citigroup analistlerinin yayımladığı bir notta, büyük havayolu şirketlerinin yakıt fiyatlarındaki artışla başa çıkma konusunda daha avantajlı olduğu ifade edildi.Şoklara karşı en hassas olanlarAnalistler 4 Mart tarihli notlarında şu değerlendirmeyi yaptı:

