İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davası görüldü.Duruşmada avukatların usule ilişkin talepleri dinlendi. Cumhuriyet savcısı, avukatların reddi hakim taleplerinin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti de taleplerin davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddine karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından sanık kürsüsüne gelen Ekrem İmamoğlu konuşmak istedi. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan ise savunma sırası geldiğinde söz verileceğini belirtti. Yaşanan kısa tartışmanın ardından duruşma yarına ertelendi. Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı.

İBB yolsuzluk davası: İlk celse tamamlandı

