https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/fransa-kizildenize-2-savas-gemisi-gonderiyor-macron-kibrisa-saldiri-avrupaya-saldiridir-1104123522.html

Macron Güney Kıbrıs'ta: Fransa Kızıldeniz’e 2 savaş gemisi gönderiyor

Macron Güney Kıbrıs'ta: Fransa Kızıldeniz’e 2 savaş gemisi gönderiyor

Sputnik Türkiye

Fransız Cumhurbaşkanı, geçen hafta Shahed tipi bir İHA'nın misilleme kapsamında İngiliz hava üssünü hedef almasının ardından, bugün Güney Kıbrıs’a gitti... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-09T16:53+0300

2026-03-09T16:53+0300

2026-03-09T17:06+0300

dünya

güney kıbrıs

emmanuel macron

charles de gaulle

haberler

kızıldeniz

kıbrıs

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104123365_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3fc72c77b5d212ee6ee520aab052be45.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından “Kıbrıs’a saldırı Avrupa’da saldırıdır” ifadelerini kullandı ve ekledi:4 Yunan F-16 konuşlandıMacron, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşecek. Bu üsse dört Yunan F-16’sı konuşlandırılmış durumda. Güney Kıbrıs hükümeti sözcüsü Constantinos Letymbiotis, üç liderin bölgesel gelişmeleri ve alınan önleyici önlemlerdeki sıkı koordinasyonu değerlendireceğini belirtti. Letymbiotis, 'liderlerin adaya yardım çağrısına hızlı yanıtlarından ötürü Güney Kıbrıs’ın teşekkürlerini' yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/msb-acikladi-6-f-16-savas-ucagi-kuzey-kibrisa-konuslandirildi-1104107444.html

güney kıbrıs

kızıldeniz

kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kıbrıs, emmanuel macron, charles de gaulle, haberler, kızıldeniz, kıbrıs, avrupa