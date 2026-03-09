https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/fransa-kizildenize-2-savas-gemisi-gonderiyor-macron-kibrisa-saldiri-avrupaya-saldiridir-1104123522.html
Macron Güney Kıbrıs'ta: Fransa Kızıldeniz’e 2 savaş gemisi gönderiyor
Macron Güney Kıbrıs'ta: Fransa Kızıldeniz’e 2 savaş gemisi gönderiyor
Fransız Cumhurbaşkanı, geçen hafta Shahed tipi bir İHA'nın misilleme kapsamında İngiliz hava üssünü hedef almasının ardından, bugün Güney Kıbrıs’a gitti... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından "Kıbrıs'a saldırı Avrupa'da saldırıdır" ifadelerini kullandı ve ekledi:
Fransız Cumhurbaşkanı, geçen hafta Shahed tipi bir İHA'nın misilleme kapsamında İngiliz hava üssünü hedef almasının ardından, bugün Güney Kıbrıs’a gitti. Macron, Kızıldeniz'e iki Fransız savaş gemisi göndereceklerini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından “Kıbrıs’a saldırı Avrupa’da saldırıdır” ifadelerini kullandı ve ekledi:
Biz şu anda tamamen savunmaya yönelik, tamamen eskort görevinden oluşan bir operasyonu kurma sürecindeyiz; bu görev, hem Avrupa hem de Avrupa dışı ülkelerle birlikte hazırlanmak zorundadır.
Kızıldeniz'e iki Fransız savaş gemisi göndereceklerini açıkladı. Fransız Charles de Gaulle uçak gemisinin de önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz’e ulaşması bekleniyor.
Macron, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşecek. Bu üsse dört Yunan F-16’sı konuşlandırılmış durumda.
Güney Kıbrıs hükümeti sözcüsü Constantinos Letymbiotis, üç liderin bölgesel gelişmeleri ve alınan önleyici önlemlerdeki sıkı koordinasyonu değerlendireceğini belirtti.
Letymbiotis, 'liderlerin adaya yardım çağrısına hızlı yanıtlarından ötürü Güney Kıbrıs’ın teşekkürlerini' yineledi.