Fenerbahçe'nin eski hocası Engin Fırat, İstanbul Havalimanı'nda kalp krizi geçirdi: Kurtarılamadı
Fenerbahçe'nin eski hocası Engin Fırat, İstanbul Havalimanı'nda kalp krizi geçirdi: Kurtarılamadı
Fenerbahçe'nin eski hocası olan ve Lübnan Premier Lig ekiplerinde Nejmeh'i calıştıran Engin Fırat, Lübnan dönüşü İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi... 09.03.2026
Fenerbahçe ve Sivas'ın eski hocası olan ve son olarak Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh'i çalıştıran Teknik Direktör Engin Fırat, dün Lübnan dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 55 yaşındaki teknik adam yarın Antalya'da toprağa verilecek. Lübnan'dan döndü havalimanında fenalaştıHem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok takım çalıştıran teknik direktör Engin Fırat, son olarak Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh’i çalıştırıyordu. Dün Lübnan’dan dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı’nda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Engin Fırat'ın cenazesi yarın Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki Göynük Beldesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Engin Fırat kimdir?Engin Fırat'ın antrenörlük kariyeri, 2002 yılında Fenerbahçe'de Werner Lorant'ın yardımcılığını üstlenmesiyle başladı. Fırat daha sonra Almanya'ya giderek LR Ahlen'de yine Lorant ile çalıştıktan sonra Güney Kore'de Incheon United ve Sivasspor gibi ekiplerde görev aldı.İran futbolunda Saipa FC ve Sepahan gibi kulüplerde çalışan Fırat, İran futbolunun efsane ismi Ali Daei'nin yardımcısı olarak İran Milli Takımı'nda da önemli roller üstlendi. 2019 yılında Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Fırat, 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı'nın başında 21 maça çıktı. Engin Fırat son olarak, 8 Şubat 2026'da Lübnan'ın en önemli kulüplerinden Nejmeh SC ile sözleşme imzalamıştı.
11:26 09.03.2026
Fenerbahçe'nin eski hocası olan ve Lübnan Premier Lig ekiplerinde Nejmeh'i calıştıran Engin Fırat, Lübnan dönüşü İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Fenerbahçe ve Sivas'ın eski hocası olan ve son olarak Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh'i çalıştıran Teknik Direktör Engin Fırat, dün Lübnan dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 55 yaşındaki teknik adam yarın Antalya'da toprağa verilecek.

Lübnan'dan döndü havalimanında fenalaştı

Hem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok takım çalıştıran teknik direktör Engin Fırat, son olarak Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh’i çalıştırıyordu. Dün Lübnan’dan dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı’nda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Engin Fırat'ın cenazesi yarın Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki Göynük Beldesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Engin Fırat kimdir?

Engin Fırat'ın antrenörlük kariyeri, 2002 yılında Fenerbahçe'de Werner Lorant'ın yardımcılığını üstlenmesiyle başladı. Fırat daha sonra Almanya'ya giderek LR Ahlen'de yine Lorant ile çalıştıktan sonra Güney Kore'de Incheon United ve Sivasspor gibi ekiplerde görev aldı.
İran futbolunda Saipa FC ve Sepahan gibi kulüplerde çalışan Fırat, İran futbolunun efsane ismi Ali Daei'nin yardımcısı olarak İran Milli Takımı'nda da önemli roller üstlendi. 2019 yılında Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Fırat, 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı'nın başında 21 maça çıktı. Engin Fırat son olarak, 8 Şubat 2026'da Lübnan'ın en önemli kulüplerinden Nejmeh SC ile sözleşme imzalamıştı.
