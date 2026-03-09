https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/fenerbahcenin-eski-hocasi-engin-firat-istanbul-havalimaninda-kalp-krizi-gecirdi-kurtarilamadi--1104111319.html

Fenerbahçe'nin eski hocası Engin Fırat, İstanbul Havalimanı'nda kalp krizi geçirdi: Kurtarılamadı

Fenerbahçe'nin eski hocası Engin Fırat, İstanbul Havalimanı'nda kalp krizi geçirdi: Kurtarılamadı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin eski hocası olan ve Lübnan Premier Lig ekiplerinde Nejmeh'i calıştıran Engin Fırat, Lübnan dönüşü İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-09T11:26+0300

2026-03-09T11:26+0300

2026-03-09T11:26+0300

yaşam

hayatını kaybetti

engin fırat

i̇stanbul havalimanı

lübnan

kalp krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104111166_0:10:1080:618_1920x0_80_0_0_d256bcc3573e155880b72bcc0436f7c2.jpg

Fenerbahçe ve Sivas'ın eski hocası olan ve son olarak Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh'i çalıştıran Teknik Direktör Engin Fırat, dün Lübnan dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 55 yaşındaki teknik adam yarın Antalya'da toprağa verilecek. Lübnan'dan döndü havalimanında fenalaştıHem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok takım çalıştıran teknik direktör Engin Fırat, son olarak Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh’i çalıştırıyordu. Dün Lübnan’dan dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı’nda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Engin Fırat'ın cenazesi yarın Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki Göynük Beldesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Engin Fırat kimdir?Engin Fırat'ın antrenörlük kariyeri, 2002 yılında Fenerbahçe'de Werner Lorant'ın yardımcılığını üstlenmesiyle başladı. Fırat daha sonra Almanya'ya giderek LR Ahlen'de yine Lorant ile çalıştıktan sonra Güney Kore'de Incheon United ve Sivasspor gibi ekiplerde görev aldı.İran futbolunda Saipa FC ve Sepahan gibi kulüplerde çalışan Fırat, İran futbolunun efsane ismi Ali Daei'nin yardımcısı olarak İran Milli Takımı'nda da önemli roller üstlendi. 2019 yılında Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Fırat, 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı'nın başında 21 maça çıktı. Engin Fırat son olarak, 8 Şubat 2026'da Lübnan'ın en önemli kulüplerinden Nejmeh SC ile sözleşme imzalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/turk-pop-muziginin-usta-soz-yazari-ulku-aker-hayatini-kaybetti-1104110115.html

i̇stanbul havalimanı

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hayatını kaybetti, engin fırat, i̇stanbul havalimanı, lübnan, kalp krizi