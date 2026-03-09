https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/fbi-mamdani-protestosu-sorusturmasinda-suphelinin-evinde-arama-yapti-1104113096.html

FBI, Mamdani protestosu soruşturmasında şüphelinin evinde arama yaptı

FBI, Mamdani protestosu soruşturmasında şüphelinin evinde arama yaptı

Müslüman toplumunun yaşadığı bölgelerde Kur’an-ı Kerim yakma girişimiyle gündeme gelen Jake Lang isimli kişi, dün etrafındaki küçük bir grup ile birlikte, New York Belediye Başkanlığı konutu önünde gösteri düzenlemek istemişti.Lang ve etrafındakilere, civarda toplanan karşı bir grup tepki göstermiş, çıkan arbede sırasında bir kişinin patlayıcı bir cisim attığı görülmüştü.ABD polisi bomba imha ekibinin, dün protestoda ateşlenip kullanılan cihaz üzerinde ön analiz yaptığını ve bunun “ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek, el yapımı bir patlayıcı cihaz” olduğu sonucuna vardığını açıkladı.Tisch, cihaz üzerinde daha detaylı analizlerin yapılacağını belirterek, olayla bağlantılı Emir Balat ve İbrahim Kayumi adlı kişilerin gözaltında tutulduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.NYPD cismi atan kişi dahil gösteride 6 kişiyi gözaltına almıştı.ABD Başkanı Donald Trump'ın affettiği 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışan isimler arasında yer alan Lang, Müslüman karşıtı gösterileri ve Kur’an-ı Kerim’i yakma girişimleriyle biliniyor.Yetkililer, ele geçirilen cihaz üzerinde ayrıntılı incelemelerin sürdüğünü belirterek olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen Emir Balat ve İbrahim Kayumi’nin gözaltında tutulduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri Balat’ın evinde arama gerçekleştirdi.

