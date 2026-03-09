Türkiye
ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneyi daha vurdu
ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneyi daha vurdu
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin vurulduğunu ve saldırıda 6 kişinin öldüğünü açıkladı...
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneye operasyon düzenlendiğini ve saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.SOUTHCOM’un sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, istihbarat bulgularının söz konusu teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını doğruladığı öne sürüldü. Açıklamada operasyon anına ait görüntülerin de paylaşıldığı belirtildi.ABD ordusunun son dönemde Karayipler ve Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bazı teknelere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi.Öte yandan söz konusu operasyonların, içindeki kişilerin doğrudan hedef alınması nedeniyle uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarını da beraberinde getirdiği aktarıldı.
ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneyi daha vurdu

Abone ol
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin vurulduğunu ve saldırıda 6 kişinin öldüğünü açıkladı. Operasyon, Washington’ın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü askeri faaliyetler arasında gösterildi.
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneye operasyon düzenlendiğini ve saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
SOUTHCOM’un sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, istihbarat bulgularının söz konusu teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını doğruladığı öne sürüldü. Açıklamada operasyon anına ait görüntülerin de paylaşıldığı belirtildi.
ABD ordusunun son dönemde Karayipler ve Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bazı teknelere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi.
Öte yandan söz konusu operasyonların, içindeki kişilerin doğrudan hedef alınması nedeniyle uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarını da beraberinde getirdiği aktarıldı.
