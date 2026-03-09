Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/erdogan-balistik-unsurlar-vakitlice-etkisiz-hale-getirilmis-gerekli-uyarilar-iran-tarafina-cok-net-1104127315.html
Erdoğan: Balistik unsurlar vakitlice etkisiz hale getirilmiş, gerekli uyarılar İran tarafına çok net olarak iletilmiştir
Erdoğan: Balistik unsurlar vakitlice etkisiz hale getirilmiş, gerekli uyarılar İran tarafına çok net olarak iletilmiştir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye doğru gelen balistik unsurların vakitlice etkisiz hale getirildiğini ve gerekli uyarıların İran tarafına çok net olarak... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T20:45+0300
2026-03-09T20:53+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
i̇ran
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103946938_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_8276355383d0066d0b22bd1dc427c3a2.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda yaptığı konuşmada öne çıkan detaylar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/iran-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1104127174.html
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103946938_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_b2112521876c96c726f8257b59992e3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇srail, i̇ran, recep tayyip erdoğan
ortadoğu, i̇srail, i̇ran, recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Balistik unsurlar vakitlice etkisiz hale getirilmiş, gerekli uyarılar İran tarafına çok net olarak iletilmiştir

20:45 09.03.2026 (güncellendi: 20:53 09.03.2026)
© TCCB / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
© TCCB / Murat Kula
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye doğru gelen balistik unsurların vakitlice etkisiz hale getirildiğini ve gerekli uyarıların İran tarafına çok net olarak iletildiğini söyledi. Erdoğan savaşın bölgemizde daha fazla yayılmadan bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğinin altını tekrar çizdiğini de belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda yaptığı konuşmada öne çıkan detaylar şöyle:
"İnsani yardım girişlerinde sıkıntılar yaşanırken İsrail, sistematik saldırılarıyla Gazze halkını terörize etmeyi sürdürüyor.
İsrail, uluslararası toplumun dikkatinin Gazze'den başka yerlere kaymasını fırsat bilerek iki devletli çözüm yolunu tamamen dinamitleme peşindedir.
Netanyahu yönetimi 10 Ekim'de imzalanan deklarasyondan bugüne kadar yürüttüğü hukuk dışı ve yayılmacı politikalarla barış istemediğini göstermiştir.
Yeni maceralara girişmenin faturasını sadece çatışan taraflar değil tüm bölgemiz hatta Avrupa ve Asya dahil tüm dünya ödeyecektir.
Orta Doğu coğrafyasının tıpkı bir asır evvel olduğu gibi yeniden ameliyata alınmasını, ameliyat masasına tekrar yatırılmasını kabul etmiyoruz.
Türkiye'nin dış politikası salt çıkar odaklı değil, aynı zamanda değer odaklıdır. Nerede olursa olsun adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz.
Geçen hafta ve bugün, ülkemize doğru gelen balistik unsurlar vakitlice etkisiz hale getirilmiş, gerekli uyarılar İran tarafına çok net olarak iletilmiştir.
Savaşın bölgemizde daha fazla yayılmadan bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğinin altını tekrar çiziyorum.
Bölgesel istikrarı tehdit eden, geleceğimizi tehdit eden her soruna onurlu bir çözüm yolunun bulunabileceğine inanıyoruz. Yeni müzakere süreci mümkündür."
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
TÜRKİYE
İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала