Dubai’den ayrılan yabancılar evcil hayvanlarını terk ediyor

Dubai’den ayrılan yabancılar evcil hayvanlarını terk ediyor

Sputnik Türkiye

Orta Doğu’daki gerilim ve füze saldırıları nedeniyle bölgeden ayrılmaya çalışan bazı yabancıların Dubai’de evcil hayvanlarını terk ettiği bildirildi. Hayvan... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

Dubai’de faaliyet gösteren köpek sahiplendirme kuruluşu K9 Friends Dubai, Batı basınına yaptığı açıklamada ülkeden ayrılmak isteyen yabancıların başta köpekler olmak üzere evcil hayvanlarını evcil hayvan merkezlerine bırakma talepleri nedeniyle zor durumda kaldıklarını açıkladı. Kuruluş, terk edilmiş yavru köpekler hakkında da çok sayıda ihbar aldıklarını belirtti.Dubai’de çeşitli hayvan örgütlerinde gönüllü olarak çalışan Claire Hopkins, barınakların kapasitesinin dolduğunu ve finansal olarak büyük baskı altında olduklarını söyledi.Hopkins, “Bazı sahipler panik içinde. Burası 200 farklı milletten insanın yaşadığı bir yer. Bazıları sahiplendikleri hayvanları geri vermek istiyor, bazı köpekler ise terk edilmeye başladı” dedi.Hopkins ayrıca havayollarının şu anda hayvan kabul etmediğini veya çok sınırlı hizmet verdiğini, kuduz aşısı yaptırmak isteyenlerin ise seyahatlerini en az üç hafta ertelemek zorunda kaldığını ifade etti. Bazı veterinerlere ötenazi talebi geldiğini belirten Hopkins, çoğu veterinerin bu hayvanları barınaklara yönlendirdiğini ancak barınakların zaten dolu olduğunu söyledi.Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Ain kentinde Six Hounds adlı hayvan barınağını işleten Güney Afrikalı Anso Stander da basına yaptığı açıklamada, terk edilen hayvanlarla ilgili çok sayıda mesaj aldıklarını söyledi. Stander, “Sadece bir günde 27 mesaj aldım. İnsanlar ülkeden ayrıldıklarını ve hayvanlarını almazsak bırakacaklarını söylüyor. Ülkeden ayrılmaya çalışan ve 20 kedisi olan insanlar var” dedi.Stander ayrıca BAE ile Umman arasındaki çölde iki köpeğin vurulduğunu söyledi. Hayvanların kriz dönemlerinde sessizce acı çektiğini belirten Stander, acil barınak alanları, personel, mama ve veteriner masrafları için destek çağrısı yaptı.Stander, “Bu bencilce ve vicdansızca. Panik yapmak için hiçbir neden yok. Hükümetin durumu kontrol altında tuttuğunu söyleyebilirim” dedi.

